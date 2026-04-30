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Délai légal expiré Trump devra obtenir l’approbation du Congrès pour poursuivre la guerre

ATS

1.5.2026 - 01:45

Le président américain Donald Trump arrive vendredi à l'heure limite de 60 jours pour obtenir l'autorisation du congrès dans le conflit contre l'Iran. Mais son gouvernement laisse entendre qu'il ignorera cette obligation.

Les Etats-Unis ont déployé trois porte-avions au large de l'Iran, dont l'USS Abraham Lincoln (archives).
Les Etats-Unis ont déployé trois porte-avions au large de l'Iran, dont l'USS Abraham Lincoln (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 01:45

01.05.2026, 07:07

Selon la constitution, seul le congrès des Etats-Unis d'Amérique a le pouvoir de «déclarer» la guerre. Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre le pays.

Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes américaines plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif, différente d'une déclaration de guerre.

Le conflit avec l'Iran a débuté le 28 février, mais la notification officielle de la Maison-Blanche au Congrès concernant le début des hostilités n'est intervenue que deux jours après. Vendredi représente donc la date limite de 60 jours pour obtenir l'autorisation des parlementaires pour poursuivre le conflit, sans quoi Donald Trump serait dans l'obligation de retirer les forces américaines.

Mais son gouvernement argue du contraire. «Nous sommes dans un cessez-le-feu actuellement, ce qui signifie, de notre point de vue, que l'horloge des 60 jours est suspendue», a déclaré jeudi le ministre de la défense, Pete Hegseth, lors d'une audition au Sénat.

Démocrates impuissants

«Les hostilités qui ont commencé le samedi 28 février sont terminées», a ajouté à l'AFP un haut responsable de l'administration. «Il n'y a pas eu d'échanges de tirs entre les forces armées américaines et l'Iran depuis le mardi 7 avril».

«Le temps est écoulé»

WASHINGTON, DC - APRIL 29: U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY) speaks at a press conference on the launch of the Senate Democrat's elections task force at the U.S. Capitol on April 29, 2026 in Washington, DC. Senate Democrats announced the launch of a task force aimed at identifying and mitigating potential threats to fair and free elections. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Chuck Schumer

Chef de la minorité au Sénat

Cet argument a été rejeté par l'opposition démocrate. Pour le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, «Pete Hegseth ne peut pas se contenter de mettre le compte à rebours sur pause quand des troupes américaines sont toujours exposées au danger».

Malgré le cessez-le-feu, la marine américaine procède en effet toujours à un blocus du détroit d'Ormuz. «Depuis 60 jours, les républicains se sont tourné les pouces», a accusé Chuck Schumer. «Et bien, je dis à mes collègues: le temps est écoulé», a-t-il ajouté, appelant les sénateurs républicains à commencer à s'élever contre la guerre en Iran.

CICR. Un retour à la guerre serait «catastrophique» en Iran

CICRUn retour à la guerre serait «catastrophique» en Iran

Depuis le déclenchement du conflit, les démocrates ont tenté à plusieurs reprises de faire adopter un texte prévoyant de limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump contre l'Iran, en vain.

Mais certains élus républicains ont prévenu que, passé ce délai de 60 jours, ils pourraient commencer à exiger de l'exécutif qu'il obtienne une autorisation du congrès. Sans l'appui de suffisamment d'entre eux, les démocrates ne disposent cependant pas de réels recours pour que le gouvernement respecte la date limite.

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