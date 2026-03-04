Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump

«Non à la guerre !», a répondu mercredi le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump, après les critiques du président américain reprochant notamment à l'Espagne son refus de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran.

Pedro Sanchez affirme que l'Espagne ne sera «pas complice par peur de représailles» (archives). ats

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Nous sommes opposés à ce désastre», a poursuivi Pedro Sánchez dans une allocution, estimant que cette position était partagée par «de nombreux autres gouvernements» et «des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d'incertitude».

«Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles», a-t-il poursuivi, une référence directe aux menaces de Donald Trump exprimées mardi.

La veille, le président américain avait menacé de «cesser tout commerce avec l'Espagne», lui reprochant son refus de laisser les Etats-Unis utiliser deux bases américaines situées en Andalousie, dans le sud de l'Espagne (la base navale de Rota et celle aérienne de Morón), héritées d'un accord signé entre Washington et Madrid en 1953 sous Franco.

«Inacceptable»

Mercredi, Pedro Sánchez a quant à lui déploré dans son allocution retransmise que les objectifs de Washington et d'Israël «ne soient pas clairs» contre l'Iran.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump reproche également à l'Espagne de ne pas avoir augmenté à 5% du PIB ses dépenses militaires, comme le veut le nouvel objectif de l'Otan poussé par Washington. «L'Espagne a été terrible» et «très, très peu coopérative», a-t-il taclé mardi.

«Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il n'en sortira pas un ordre international plus juste», a-t-il regretté, jugeant «inacceptable» que «des dirigeants (...) utilisent l'écran de fumée de la guerre pour dissimuler leur échec».

Le Premier ministre espagnol a une nouvelle fois appelé à «la cessation des hostilités et une résolution diplomatique» entre toutes les puissances impliquées.