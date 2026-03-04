Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Désastre» Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump

ATS

4.3.2026 - 10:02

«Non à la guerre !», a répondu mercredi le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump, après les critiques du président américain reprochant notamment à l'Espagne son refus de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran.

Pedro Sanchez affirme que l'Espagne ne sera «pas complice par peur de représailles» (archives).
Pedro Sanchez affirme que l'Espagne ne sera «pas complice par peur de représailles» (archives).
ats
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.03.2026, 10:02

04.03.2026, 10:40

«Nous sommes opposés à ce désastre», a poursuivi Pedro Sánchez dans une allocution, estimant que cette position était partagée par «de nombreux autres gouvernements» et «des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d'incertitude».

«Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles», a-t-il poursuivi, une référence directe aux menaces de Donald Trump exprimées mardi.

La veille, le président américain avait menacé de «cesser tout commerce avec l'Espagne», lui reprochant son refus de laisser les Etats-Unis utiliser deux bases américaines situées en Andalousie, dans le sud de l'Espagne (la base navale de Rota et celle aérienne de Morón), héritées d'un accord signé entre Washington et Madrid en 1953 sous Franco.

Vives critiques. «Ce n'est pas Winston Churchill...» - Trump se paie la tête de Starmer

Vives critiques«Ce n'est pas Winston Churchill...» - Trump se paie la tête de Starmer

«Inacceptable»

Mercredi, Pedro Sánchez a quant à lui déploré dans son allocution retransmise que les objectifs de Washington et d'Israël «ne soient pas clairs» contre l'Iran.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump reproche également à l'Espagne de ne pas avoir augmenté à 5% du PIB ses dépenses militaires, comme le veut le nouvel objectif de l'Otan poussé par Washington. «L'Espagne a été terrible» et «très, très peu coopérative», a-t-il taclé mardi.

«Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il n'en sortira pas un ordre international plus juste», a-t-il regretté, jugeant «inacceptable» que «des dirigeants (...) utilisent l'écran de fumée de la guerre pour dissimuler leur échec».

Le Premier ministre espagnol a une nouvelle fois appelé à «la cessation des hostilités et une résolution diplomatique» entre toutes les puissances impliquées.

Les plus lus

Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump
«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte
Le corps meurtri, Manuel Feller met prématurément fin à sa saison
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
L’ex-gardien de l’Iran disparaît après avoir critiqué Ali Khamenei
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !