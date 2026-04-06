Trump fustige l'Otan en évoquant le Groenland

Donald Trump a de nouveau fustigé lundi les alliés dans l'Otan qui ne sont pas venus en aide aux Etats-Unis dans la guerre en Iran. Il a ravivé la dispute autour du Groenland, avant la visite cette semaine à Washington du secrétaire général de l'alliance atlantique.

Donald Trump a de nouveau fustigé lundi les alliés dans l'Otan qui ne sont pas venus en aide aux Etats-Unis dans la guerre en Iran (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Vous savez, tout a commencé, si vous voulez savoir la vérité, avec le Groenland. On veut le Groenland. Ils ne veulent pas nous le donner. Et j'ai dit: 'Au revoir'», a déclaré le président américain qui a menacé de quitter l'alliance militaire.

Le dirigeant républicain a menacé d'annexer le Groenland, un vaste territoire arctique sous souveraineté du Danemark, membre de l'Alliance, mais avait fait machine arrière face aux protestations des alliés européens.

«L'Otan est un tigre de papier», a réitéré le président américain lors d'une conférence de presse, soulignant que le président russe Vladimir «Poutine n'a pas peur de l'Otan». «Il a peur de nous, très peur. Il me l'a souvent dit», a-t-il dit.

Le président américain a dénoncé le fait que les alliés «ont tout fait pour ne pas nous aider. Ils n'ont même pas voulu nous fournir des pistes d'atterrissage».

Le chef de l'Otan Mark Rutte est attendu cette semaine à Washington où il aura mercredi un entretien avec Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, a annoncé vendredi l'Alliance.

«Il vient me voir mercredi, comme vous le savez. C'est un type formidable. Le secrétaire général est génial», a affirmé M. Trump.

Mark Rutte se livre depuis des mois à un exercice d'équilibriste entre les invectives du président américain à l'encontre des Alliés européens, qu'il a, entre autres, qualifiés de «lâches», et le souci de les défendre sans fâcher Donald Trump.

M. Trump s'en est également pris aux alliés des Etats-Unis en Asie, citant la Corée du Sud, le Japon et l'Australie en les accusant d'être restés à l'écart.

«On a 45'000 soldats en Corée du Sud pour les protéger de Kim Jong Un, avec qui je m'entends très bien. Il a dit des choses très gentilles à mon égard», a affirmé M. Trump avant d'ajouter: «Vous avez noté comment ça se passe bien en Corée du Nord, vraiment bien».