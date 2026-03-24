Guerre en Iran : un journaliste français pète les plombs en plein direct

Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran pour plusieurs chaînes françaises, a vu rouge en plein direct selon des informations relayées lundi par «Midi Libre». Le journaliste franco-iranien a dénoncé une «censure systématique» de la part de «LCI».

🔴Un journaliste dénonce la "CENSURE systématique" de LCI : la chaîne a diffusé par erreur une conversation WhatsApp en direct ; Siavosh Ghazi y dénonce le manque de liberté d'expression : "Ne comptez plus sur moi. J’en ai marre de cette censure systématique." pic.twitter.com/aPXssLSJKg — Observatoire du journalisme (Ojim) (@ojim_france) March 23, 2026

Rédaction blue News Gregoire Galley

Pour justifier ses propos, Siavosh Ghazi a montré à l’écran ses échanges privés WhatsApp avec la chaîne d’information avant d’annoncer sa démission. «Très bien. Ne comptez plus sur moi. J’en ai marre de cette censure systématique», a-t-il écrit.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le reporter apparait sur de nombreuses chaînes francophones puisqu’il est l’un des rares journalistes parlant la langue de Molière présent sur place en Iran.

Quelques heures plus tard, Siavosh Ghazi a tenté de crier son désarroi sur «BFMTV» mais la chaîne a juste eu le temps de couper la connexion avec le journaliste.

Pour le moment, ni LCI, ni BFMTV n’ont communiqué sur cette affaire.