«Armées terroristes» Guerre en Iran : voici les quatre objectifs de Donald Trump

ATS

2.3.2026 - 19:48

Donald Trump a fait lundi pour la première fois une liste précise de quatre objectifs pour la guerre en Iran, dans une déclaration faite à la Maison Blanche.

Donald Trump a fait lundi pour la première fois une liste précise de quatre objectifs pour la guerre en Iran.
Donald Trump a fait lundi pour la première fois une liste précise de quatre objectifs pour la guerre en Iran.
ats

Keystone-SDA

02.03.2026, 19:48

Pour justifier l'opération militaire lancée samedi, il a assuré qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper.

«Premièrement, nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l'Iran», a déclaré le président américain, qui s'est exprimé sur le conflit avant une cérémonie de remise de décorations.

«Deuxièmement, nous réduisons à néant leur marine», a ajouté le dirigeant républicain. «Troisièmement, nous faisons en sorte que le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d'arme nucléaire», a-t-il poursuivi.

«Enfin, nous assurons que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer et diriger des armées terroristes hors de ses frontières», a conclu Donald Trump, en référence aux groupes armés liés à Téhéran au Moyen-Orient, tels que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien.

Archive sur la guerre en Iran

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Vidéo publiée sur X par le Commandement central américain (Centcom), montrant prétendument des frappes contre l'Iran, accompagnée du message : «Le régime iranien a été averti. Le CENTCOM mène à présent une action rapide et décisive, comme ordonné.»

01.03.2026

