Donald Trump a fait lundi pour la première fois une liste précise de quatre objectifs pour la guerre en Iran, dans une déclaration faite à la Maison Blanche.

Keystone-SDA ATS

Pour justifier l'opération militaire lancée samedi, il a assuré qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper.

«Premièrement, nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l'Iran», a déclaré le président américain, qui s'est exprimé sur le conflit avant une cérémonie de remise de décorations.

«Deuxièmement, nous réduisons à néant leur marine», a ajouté le dirigeant républicain. «Troisièmement, nous faisons en sorte que le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d'arme nucléaire», a-t-il poursuivi.

«Enfin, nous assurons que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer et diriger des armées terroristes hors de ses frontières», a conclu Donald Trump, en référence aux groupes armés liés à Téhéran au Moyen-Orient, tels que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien.

