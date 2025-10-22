  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Frappes brutales» Guerre en Ukraine : au moins six morts et des coupures de courant

ATS

22.10.2025 - 10:12

Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes sur des infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures de courant à travers l'Ukraine et touché notamment Kiev.

Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes en Ukraine.
Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes en Ukraine.
AFP

Keystone-SDA

22.10.2025, 10:12

22.10.2025, 10:15

Ces attaques interviennent alors que le président américain Donald Trump a reporté sine die sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en disant qu'il ne voulait pas de discussions «pour rien». Les deux dirigeants envisageaient de se retrouver à Budapest pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.

La Russie multiplie depuis des semaines les frappes sur le réseau électrique et les infrastructures gazières en Ukraine, provoquant régulièrement des coupures de courant à l'approche de l'hiver.

Après les bombardements de la nuit, le ministère ukrainien de l'Energie a annoncé des coupures d'urgence dans «la plupart des régions». «Les travaux de réparation d'urgence ont commencé là où la situation sécuritaire le permet», a-t-il ajouté.

Selon le président Volodymyr Zelensky, au moins six personnes ont été tuées dans ces frappes qui ont touché une dizaine de régions, dont une jeune mère et ses deux enfants, et 17 personnes ont été blessées.

«Une nouvelle nuit qui prouve que la Russie ne ressent pas suffisamment de pression pour mettre fin à la guerre», a dénoncé M. Zelensky, appelant les Européens et Washington à prendre «des sanctions sévères».

M. Zelensky est en visite en Suède mercredi, où doit être annoncé un accord d'exportation d'armes.

Guerre en Ukraine. Trump presse Zelensky d’abandonner une partie du Donbass à la Russie

Guerre en UkraineTrump presse Zelensky d’abandonner une partie du Donbass à la Russie

«Frappes brutales»

Dans la nuit, les journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu une dizaine d'explosions et vu une colonne de fumée s'élevant au-dessus de la capitale, où deux personnes ont été tuées selon le maire Vitali Klitschko.

Dénonçant des «frappes brutales», le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga a appelé les alliés de Kiev à lui fournir des fonds, des systèmes de défense antiaérienne et des équipements pour réparer les dégâts.

«Il est temps d'abandonner les voeux pieux et de faire preuve de fermeté», a-t-il indiqué sur X, insistant lui aussi sur des «sanctions sévères» et la saisie des avoirs russes gelés en Europe.

L'Ukraine est confrontée depuis plusieurs semaines à des coupures de courant affectant des dizaines de milliers de personnes après une campagne de frappes russes qui rappelle celles des hivers précédents. Ses capacités de production de gaz ont aussi été durement touchées.

L'armée ukrainienne vise de son côté régulièrement des raffineries de pétrole et des conduites d'hydrocarbures en Russie, une stratégie qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été.

Mercredi, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir neutralisé 33 drones ukrainiens au cours de la nuit.

Pas «dans un avenir proche». Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre

Pas «dans un avenir proche»Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre

«Rencontre pour rien»

Les efforts pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, lancée en 2022, semblent pour leur part une nouvelle fois dans l'impasse.

Le président américain Donald Trump avait annoncé récemment qu'il rencontrerait Vladimir Poutine au cours des deux prochaines semaines à Budapest, en Hongrie. En parallèle, il faisait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à la région orientale du Donbass en échange de la paix, a révélé à l'AFP un haut responsable ukrainien.

Mais mardi, M. Trump a indiqué que cette réunion était reportée, expliquant ne pas vouloir d'une «rencontre pour rien».

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont également annulé une réunion prévue pour organiser la rencontre de Budapest, dont ils avaient pourtant parlé au téléphone.

Le Kremlin avait déclaré plus tôt mardi qu'il n'y avait pas de date «précise» pour une nouvelle rencontre Trump-Poutine. La Russie réclame pour mettre fin à la guerre que l'Ukraine lui cède quatre régions de l'est et du sud du pays, dont ses forces occupent environ 20%, et renonce à intégrer l'Otan.

Volodymyr Zelensky s'était lui rendu vendredi à Washington, où il avait échoué à convaincre Donald Trump de lui fournir des missiles de croisière Tomahawk. A son retour en Ukraine, il avait exhorté les Occidentaux à renoncer à l'apaisement face à Moscou.

Entrevue avec Poutine écartée. «Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Entrevue avec Poutine écartée«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !

Les plus lus

Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
En pleine crise, Winterthour fait revenir une vielle connaissance
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio
«Je vous ferez votre peau» - 41 ans après l'assassinat, un possible corbeau entendu