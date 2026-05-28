Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk ont mis en garde jeudi contre une escalade dangereuse dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, appelant les deux parties à revenir à la table des négociations.

Antonio Guterres s'est exprimé lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par les alliés de Kiev. IMAGO/UPI Photo

Agence France-Presse Angelica Zermatten

«La direction que prend cette guerre - l'escalade et l'intensification dont nous sommes les témoins - risque de devenir incontrôlable», a déclaré Antonio Guterres lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par les alliés de Kiev, mettant en garde contre «le risque d'une erreur de calcul» et d'une «escalade aux conséquences inconnues et non voulues».

«La spirale infernale doit s'arrêter. Ce dont nous avons besoin maintenant est de désescalade, immédiate et durable. Ce dont nous avons besoin maintenant est d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. Ce dont nous avons besoin maintenant est de plus de diplomatie», a-t-il ajouté, notant que «les attaques russes de grande ampleur» contre l'Ukraine il y a quelques jours et «la perspective de nouvelles attaques du même genre, soulignent la gravité de ce moment».

Volker Türk a lui aussi mis en garde plus tôt dans la journée contre «une escalade dangereuse». «J'appelle fermement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez un terme à la souffrance», a déclaré le Haut-Commissaire dans un communiqué, en indiquant que le nombre de civils tués au cours des quatre premiers mois de l'année - 815 - est en augmentation de 21% par rapport à la même période de 2025.

I deplore increased civilian casualties in Ukraine. I urge an end to escalation and threats, and an immediate return by Russia and Ukraine to the negotiating table.https://t.co/5mXhjBbRgB pic.twitter.com/yHRDQsN8aW — Volker Türk (@volker_turk) May 28, 2026

Ces déclarations interviennent quelques jours après l'une des attaques russes les plus meurtrières à Kiev depuis le début de la guerre en 2022, où 24 personnes ont péri lors du bombardement d'un immeuble résidentiel dans la nuit du 13 au 14 mai.

«Le droit humanitaire international exige que les parties à un conflit prennent toutes les précautions possibles pour éviter de porter atteinte aux civils», a souligné M. Türk.

Il ne s'agit pas simplement «de suggestions ou de recommandations mais d'obligations contraignantes engageant la responsabilité juridique des personnes concernés», a-t-il insisté.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a également pointé une attaque menée par les forces armées ukrainiennes contre un dortoir et un lycée professionnel de Starobilsk, dans une région de l'est du pays contrôlée par la Russie dans la nuit du 21 au 22 mai, qui a tué 21 personnes et en a blessé 44 selon Moscou.

L'organisation onusienne a «procédé à un examen approfondi des informations disponibles publiquement, qui indiquent que le complexe scolaire était en fonctionnement au moment de l'attaque et que des civils – dont de nombreux élèves – ont été tués ou blessés».

Dix-huit des personnes tuées étaient des femmes, a détaillé le Haut-Commissariat, soulignant que des attaques ukrainiennes avaient également tué et blessé des civils en Russie même.

Volker Türk a appelé les autorités ukrainiennes et russes à mener «des enquêtes rapides, indépendantes et efficaces, et à traduire les responsables en justice».