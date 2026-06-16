Guerre en Ukraine : Poutine aurait-il perdu le soutien d’un fidèle allié ?

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko fait sensation avec des déclarations inhabituelles sur la guerre en Ukraine. Cet allié de longue date de Vladimir Poutine estime qu'une victoire militaire est irréaliste et va même jusqu'à présenter ses excuses à Volodymyr Zelensky pour ses attaques passées.

Vladimir Poutine a attaqué l’Ukraine en 2022. ats

Sven Ziegler Sven Ziegler

Depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, Alexandre Loukachenko compte parmi les plus proches alliés du chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Les déclarations que le dirigeant biélorusse a faites dans une interview accordée à la chaîne arabe Al Arabiya suscitent d'autant plus d'attention.

Lukachenko y a déclaré que ni la Russie ni l’Ukraine ne pourraient gagner la guerre par la voie militaire. Les deux camps souffrent désormais d’un manque de soldats. C’est pourquoi des compromis et de nouvelles négociations sont nécessaires pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de quatre ans.

Ses propos adressés au président ukrainien Volodymyr Zelensky ont été particulièrement remarquables. Comme le rapporte l’agence de presse officielle Belta, Loukachenko s’est excusé pour ses précédentes attaques virulentes contre le chef de l’État ukrainien. «S’il s’est senti offensé, je m’excuse pour ces propos », a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que Zelenskyj devait, de son côté, se montrer plus prudent et ne pas provoquer la Biélorussie.

Lukashenko admits:



We have said many times that it is absolutely unacceptable for the war between Ukraine and Russia to spill over onto the territory of Belarus.



Belarus is highly vulnerable militarily, and we recognize this reality, so we have no desire to engage in war.… pic.twitter.com/EBA8Bkpkne — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

La Biélorussie ne représente aucun danger pour l’Ukraine, a affirmé Loukachenko. Kiev n’a pas à craindre d’attaques provenant du territoire biélorusse. Il a souligné qu’une entrée en guerre directe de son pays comporterait des risques considérables. La Biélorussie serait vulnérable sur le plan militaire, la population serait opposée à la guerre, et un nouveau front le long de la frontière de plus de 1 500 kilomètres ne ferait qu’aggraver la situation.

Forces supplémentaires

Loukachenko a également fait valoir que l’Ukraine ne disposait pas de suffisamment de soldats pour déployer des forces supplémentaires à la frontière avec la Biélorussie. Le véritable problème de la guerre serait désormais le manque d’effectifs des deux côtés. «Les gens sont à bout », a-t-il déclaré dans l’interview.

Lukashenko on Zelensky:



As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.”



I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Le président biélorusse s’est également montré fondamentalement sceptique à l’égard des solutions militaires. Il n’y aurait de sortie militaire ni dans la guerre en Ukraine, ni dans le conflit entre Israël et l’Iran. Les questions en suspens ne pourraient être résolues qu’à la table des négociations.

Dans le même temps, Loukachenko a maintenu sa position selon laquelle la Russie progressait lentement sur le champ de bataille. Les forces armées russes gagneraient du terrain pas à pas, tandis que l’Ukraine souffrirait surtout d’un manque d’effectifs. Lui non plus, cependant, ne voit plus de victoire rapide pour Moscou.

Ces déclarations interviennent à un moment où les tensions s'intensifient à nouveau le long de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Des responsables militaires ukrainiens avaient récemment mis en garde contre d'éventuelles activités russes depuis le territoire biélorusse. Loukachenko rejette ces craintes et souligne que son pays ne souhaite pas être entraîné dans la guerre.

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