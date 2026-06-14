Guerre en Ukraine : un joyau orthodoxe en feu suite à une attaque massive russe !

Une attaque russe massive sur l'Ukraine a provoqué lundi l'incendie d'une cathédrale inscrite à l'UNESCO à Kiev, ont annoncé les autorités. D'autres grandes villes du pays ont également été prises pour cible, comme Kharkiv, où cinq secouristes au moins ont été tués.

Une façade de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev, est éventrée et son toit partiellement détruit. ATS

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Ces frappes interviennent alors qu'une voie vers la paix s'est tout juste ouverte au Moyen-Orient après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur guerre. Celle entre la Russie et l'Ukraine, en cours depuis février 2022, ne faiblit pas et les pourparlers pour y mettre fin patinent depuis des mois.

A Kiev, des habitants couraient, dans la nuit de dimanche à lundi, dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a rapporté un incendie, après une attaque russe, au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chef de l'administration militaire locale, Timour Tkatchenko, a fustigé une «frappe directe» contre le site.

Façade éventrée

«Nous demandons des prières pour sauver ce sanctuaire de la destruction», s'est alarmé le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe de l'Ukraine, dénonçant un «crime contre l'humanité, l'histoire, la chrétienté».

Une façade de la cathédrale est éventrée, son toit partiellement détruit et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP.

En janvier, des attaques russes avaient endommagé plusieurs bâtiments du complexe, avait alors rapporté le ministère de la culture. La Laure des Grottes, monastère aux dômes dorés emblématiques, avait fait la Une des journaux ces dernières années après l'expulsion de ses moines, accusés de liens avec Moscou.

L'Eglise orthodoxe ukrainienne s'est officiellement séparée du patriarcat de Moscou en 2022. En août 2024, le gouvernement ukrainien est allé jusqu'à interdire en Ukraine la branche de l'Eglise orthodoxe liée à Moscou. L'invasion de l'Ukraine avait été sanctifiée par le chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Cyrille, un fidèle allié du président russe Vladimir Poutine.

Deux morts à Kiev, cinq à Kharkiv

Lundi, les autorités de Kiev ont fait état de deux morts, 19 blessés dont 11 hospitalisés, et de 140'000 habitants des quartiers nord privés d'électricité.

La grande ville de Kharkiv, dans le nord-est, a, elle aussi, subi des attaques de missiles. «Cinq secouristes des services d'urgence de l'Etat ont été tués en raison de frappes russes répétées alors qu'ils combattaient des incendies. Au moins cinq autres sont blessés», a écrit sur Telegram le ministre de l'intérieur Igor Klymenko.

Le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk (est), Oleksandr Ganzha, a annoncé que la ville de Dnipro était elle également visée, avec un blessé.

Du côté russe, au moins trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones contre l'agglomération de Toula, à environ 200 km au sud de Moscou, a annoncé le gouverneur régional Dmitri Milaïev sur Telegram. Trois autres personnes, «dont un enfant d'un an», ont été blessées, a-t-il ajouté.

Zelensky et Poutine parlent à Trump

Dimanche, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine avaient appelé leur homologue américain Donald Trump au jour de son 80e anniversaire, notamment pour discuter du conflit en Ukraine.

M. Zelensky a précisé sur le réseau social X avoir «discuté des mesures susceptibles de contribuer à instaurer la paix dès maintenant», son conseiller Dmytro Lytvyn se félicitant devant la presse d'une «conversation plutôt riche» entre les deux dirigeants.

Le Kremlin, de son côté, a expliqué que la conversation entre MM. Poutine et Trump avait «principalement» porté sur les négociations de paix avec l'Iran.

S'agissant de la guerre en Ukraine, aucun cessez-le-feu durable n'a jamais pu être conclu en plus de quatre ans de combats. La Russie bombarde quotidiennement son voisin, tandis que Kiev multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques russes notamment.

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