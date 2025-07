L'Ukraine a perdu pour la première fois un avion de chasse français Mirage 2000 mardi lors d'une mission, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Le pilote a pu s'éjecter.

«Malheureusement, nous avons perdu [un] avion de combat. Un appareil français, très efficace, l'un de nos chasseurs Mirage», a déclaré le chef de l'Etat tôt mercredi dans une allocution diffusée sur le site de la présidence ukrainienne. L'avion «n'a pas été abattu par les Russes», a-t-il ajouté.

Les forces aériennes ukrainiennes ont indiqué que les faits s'étaient déroulés mardi soir et qu'"aucune victime au sol» n'avait été recensée.

Défaillance technique

«Le pilote a signalé au directeur de vol une défaillance d'un équipement aéronautique. Il a ensuite agi avec compétence, comme attendu lors d'une situation de crise, et s'est éjecté avec succès», a précisé l'armée de l'air.

Cet incident marque un nouveau coup dur pour l'armée ukrainienne, qui souffre d'un manque de moyens de défense aériens pour contrer les attaques russes.

Des pilotes et mécaniciens ont bénéficié d'un entraînement dans l'est de la France pour manoeuvrer ces avions de chasse, conçus par la société Dassault Aviation et dont la livraison a débuté plus tôt cette année dans le cadre d'une aide apportée par la France.