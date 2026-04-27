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Conflit en Ukraine «Guerre sacrée et juste» - Kim Jong Un persiste et signe !

Gregoire Galley

27.4.2026

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé le soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine, s'engageant à aider Moscou à remporter la victoire dans sa «guerre sacrée», ont rapporté lundi les médias d'Etat.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé le soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé le soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine.
ats

Agence France-Presse

27.04.2026, 07:49

Cette déclaration intervient alors qu'une série de hauts responsables russes se sont succédé à Pyongyang ces derniers jours, notamment le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui s'est entretenu dimanche avec Kim Jong Un.

La Corée du Nord «soutiendra comme toujours pleinement la politique de la Fédération de Russie visant à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et les intérêts sécuritaires», a déclaré Kim Jong Un à M. Belooussov, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Le dirigeant a exprimé sa «conviction que l'armée et le peuple russes remporteraient sans aucun doute la victoire dans cette guerre sacrée et juste».

Les deux parties ont indiqué avoir discuté d'un renforcement des liens militaires, M. Belooussov précisant que Moscou était prêt à signer un plan de coopération couvrant la période 2027-2031.

Accord «sur le long terme». Moscou et la Corée du Nord conviennent d'une coopération militaire

Accord «sur le long terme»Moscou et la Corée du Nord conviennent d'une coopération militaire

Traité miltaire

Kim Jong Un, Andreï Belooussov et le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, ont également assisté à l'inauguration d'un mémorial en l'honneur des soldats nord-coréens tués en Ukraine.

La cérémonie a été marquée par un concert, un feu d'artifice et un défilé aérien. Le public a été ému par les représentations de «batailles sanglantes» mais aussi de «combats au corps à corps défiant la mort et d'explosions héroïques et suicidaires choisies sans hésitation par les jeunes soldats», a rapporté KCNA.

La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats, ainsi que des missiles et des munitions, pour soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La Corée du Sud estime qu'environ 2.000 Nord-Coréens ont été tués dans ce conflit.

En échange, selon les experts, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des technologies militaires, ainsi que de la nourriture et des ressources énergétiques, ce qui permet à Pyongyang de contourner les lourdes sanctions internationales frappant ses programmes nucléaires interdits.

En 2024, les deux pays ont signé un traité militaire obligeant chacun des Etats à fournir une assistance militaire «sans délai» en cas d'attaque contre l'autre.

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