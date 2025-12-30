  1. Clients Privés
Présidentielle en Guinée Le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, assoit son règne en remportant l’élection

ATS

31.12.2025 - 00:58

Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président avec un score écrasant de 86,72% au premier tour, lors d'un scrutin sans suspense, selon des résultats provisoires annoncés mardi par la Direction Générale des Elections (DGE).

Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président.
Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président.
ATS

Keystone-SDA

31.12.2025, 00:58

31.12.2025, 07:14

Quatre ans après un coup d'Etat qui l'a porté au pouvoir et malgré sa promesse initiale de le rendre à des civils, Mamadi Doumbouya assoit son règne sans partage sur ce pays d'Afrique de l'Ouest dans un contexte de rétrécissement des libertés.

Le taux de participation s'élève à 80,95 % selon la présidente de la DGE, Djénabou Touré.

