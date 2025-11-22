Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué samedi l'adoption de plusieurs textes au terme de la COP30 au Brésil tout en reconnaissant que «beaucoup peuvent se sentir déçus» par le résultat des discussions.

«Les COP fonctionnent par consensus, et en période de fractures géopolitiques, parvenir à un consensus est plus difficile que jamais», a observé Antonio Guterres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les COP fonctionnent par consensus, et en période de fractures géopolitiques, parvenir à un consensus est plus difficile que jamais», a-t-il observé.

En matière de lutte contre le changement climatique, «je continuerai à plaider pour une ambition plus élevée et une plus grande solidarité», a encore dit le chef de l'ONU.