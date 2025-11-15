  1. Clients Privés
Suisse - Etats-Unis L'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»

ATS

15.11.2025 - 22:34

Dans une interview accordée aux journaux Tamedia, le conseiller fédéral Guy Parmelin a expliqué comment la Suisse était parvenue à débloquer le conflit commercial avec les États-Unis. Selon lui, le point de départ a été la déclaration du président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux, selon laquelle le représentant commercial américain Jamieson Greer poursuivrait les négociations avec la Suisse.

Guy Parmelin s'est déjà rendu plusieurs fois aux Etats-Unis pour négocier une baisse des droits de douane (archives)..
sda

Keystone-SDA

15.11.2025, 22:34

15.11.2025, 23:46

Immédiatement après la publication de cette nouvelle sur la plateforme «Truth Social» de Trump, le Vaudois a appelé M. Greer, explique-t-il dans l'interview publiée samedi soir. Durant cet appel, il a demandé à Jamieson Greer si un accord était possible. Ce dernier ayant répondu oui, un appel vidéo a ainsi eu lieu la semaine dernière.

«Nous avons encore discuté de quelques points délicats. À la fin, nous nous sommes mis d'accord et M. Greer nous a dit: je vais en parler dans le bureau ovale.» S'il se dit satisfait, Guy Parmelin a aussi déclaré qu'il serait «fier si nous revenions à des droits de douane de 0%». Toutefois, il reconnait que la déclaration d'intention constitue un point de départ pour les prochaines négociations.

Le conseiller fédéral en charge de l'économie confirme aussi dans l'interview l'importance de la rencontre des représentants économiques suisses avec Donald Trump à Washington au début du mois. Pour lui, après cette rencontre, tout s'est accéléré.

«Notre problème était le suivant: quand et comment remettre notre dossier en tête de liste auprès du président? Lorsque nous avons appris par les représentants économiques que certains d'entre eux pouvaient avoir un accès direct au Bureau ovale, nous avons vu là une occasion de placer le sujet en tête de liste», explique le ministre.

Étiquette pour les poulets avec chlore?

En charge de l'agriculture aussi, Guy Parmelin s'est également exprimé sur les poulets traités au chlore que les États-Unis souhaitent importer en Suisse. «Nous sommes prêts à mener cette discussion.» Il s'agit d'un petit contingent, plus précisément de 1500 tonnes de viande de poulet.

«Nous aboutirons peut-être à une solution similaire à celle adoptée pour la viande bovine traitée aux hormones, qui doit être étiquetée», a déclaré M. Parmelin. «Le consommateur peut ainsi décider lui-même ce qu'il souhaite acheter. Depuis que nous avons introduit les étiquettes, les importations sont passées de 800 tonnes à 250 tonnes», a expliqué le conseiller fédéral.

Les droits de douane américains passent de 39 à 15% pour la Suisse

Les droits de douane américains passent de 39 à 15% pour la Suisse

Les droits de douane imposés à la Suisse par le président américain Donald Trump passeront de 39 à 15%. Le ministre de l'économie Guy Parmelin a décroché un accord après une visite éclair à Washington jeudi, a annoncé vendredi le Conseil fédéral. «La Suisse et le Liechtenstein ont conclu avec les Etats-Unis une déclaration d'intention juridiquement non contraignante», a précisé le gouvernement. La Suisse abaissera en même temps que les Etats-Unis ses droits de douane sur une palette de produits américains. Les entreprises suisses ont l’intention d’effectuer 200 milliards de dollars d’investissements directs aux Etats-Unis d’ici à la fin de 2028. Ces investissements recouvrent aussi des éléments qui renforcent la formation professionnelle.

14.11.2025

