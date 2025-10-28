Le conseiller fédéral Guy Parmelin sera en Turquie cette semaine. Les discussions viseront à optimiser les conditions-cadres pour les entreprises suisses en Turquie et à défendre les intérêts du secteur privé suisse.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin sera en Turquie cette semaine (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), rencontrera le ministre des Finances Mehmet Şimşek ainsi que le ministre de l'Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacır à Ankara. Une visite de courtoisie est prévue auprès du vice-président Cevdet Yılmaz, annonce mardi un communiqué du DEFR.

Le Vaudois se rendra aussi dans un parc technologique qui accueille des start-up turques ayant des relations avec la Suisse. Il doit par la suite rencontrer à Istanbul le ministre du Commerce Ömer Bolat et participer à l'ouverture d'un forum économique helvético-turc consacré au thème de la durabilité dans les secteurs de la construction et de l'infrastructure.

Des échanges sont aussi prévus avec des représentants de l'économie suisse opérant en Turquie.

Bonnes relations économiques

La Suisse entretient de bonnes relations économiques avec la Turquie, selon le DEFR, s'appuyant sur plusieurs accords: un accord de libre-échange dans le cadre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un accord de protection des investissements et une convention contre les doubles impositions.

La Turquie est le 16e partenaire commercial de la Suisse. En 2024, le commerce bilatéral de marchandises a atteint 10 milliards de francs. La Suisse exporte surtout des produits pharmaceutiques, des montres, des instruments de précision et des machines, et importe principalement des textiles, des véhicules et des produits agricoles. Le commerce de l'or joue également un rôle de premier plan.

La Suisse est également le 6e investisseur en Turquie. A l'heure actuelle, quelque 350 entreprises helvétiques, qui ont créé environ 21'000 emplois, sont actives en Turquie.