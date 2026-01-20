Le président de Confédération a ouvert mardi le Forum économique mondial (WEF) en pensée avec Crans-Montana. «Une telle affluence prend un sens particulier cette année, qui a commencé tragiquement pour notre pays», a-t-il déclaré.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a mis en avant une Suisse agile et neutre face aux incertitudes mondiales. ats

Keystone-SDA ATS

«Aussi, la Suisse tient à remercier les nombreux pays concernés du soutien et de la solidarité qu’ils nous ont témoignés lors du drame de Crans-Montana», a-t-il dit dans la salle des Congrès de Davos, noire de monde.

«Il est impressionnant de constater à quel point une catastrophe peut renforcer la cohésion internationale. Cette unité doit cependant transcender les événements particuliers, aussi dramatiques soient-ils» a-t-il dit, mentionnant les enjeux géopolitiques actuels. Le Vaudois a mis en avant une Suisse neutre, stable et agile face à ces défis.