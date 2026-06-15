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Violences des gangs Haïti : 2300 morts depuis janvier

ATS

15.6.2026 - 13:52

Au moins 2300 personnes ont été tuées depuis le début de l'année en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs, a alerté le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme lundi.

Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique, est rongé depuis des années par la violence des bandes criminelles.
Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique, est rongé depuis des années par la violence des bandes criminelles.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

15.06.2026, 13:52

«En Haïti, la violence des gangs a causé au moins 2300 morts, 1100 blessés et 99 enlèvements depuis le début de l'année», a déclaré Volker Türk, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique, est rongé depuis des années par la violence des bandes criminelles, qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements.

Le Haut-Commissaire exhorte les autorités «à agir rapidement pour mettre en place des structures judiciaires permettant de lutter contre l'impunité».

«La Force de répression des gangs (FRG)», une mission multinationale mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU «est nécessaire de toute urgence et doit opérer dans le respect du droit international des droits de l'homme», a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité a décidé en septembre de remplacer la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) par la FRG, qui pourra compter un maximum de 5500 personnels en uniforme, des policiers mais aussi des militaires, contrairement à la MMAS.

La nouvelle force, qui devrait compter à terme 1500 militaires tchadiens, se déploiera «par phases» dans les prochains mois, avait annoncé le 23 avril devant le Conseil de sécurité le représentant spécial Jack Christofides, nommé par le groupe des pays partenaires de la FRG, mené par les Etats-Unis.

Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur Haïti

Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur Haïti

15.06.2026

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