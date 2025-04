Plus de 1600 personnes, dont une majorité de membres de gangs, ont été tuées en Haïti durant les trois premiers mois de 2025. L'ONU a annoncé mercredi ce lourd bilan, alors que les groupes criminels ont encore intensifié leurs efforts pour étendre leur contrôle.

Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti pâtit depuis longtemps des violences des bandes criminelles (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Entre le 1er janvier et le 31 mars, «1617 personnes ont été tuées et 580 blessées en raison de violences impliquant des gangs, des groupes d'autodéfense, des membres non organisés de la population, ainsi que lors d'opérations des forces de sécurité», indique le rapport trimestriel de la mission politique de l'ONU dans le pays (Binuh).