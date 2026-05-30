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Hantavirus Désinfecté, le MV Hondius peut repartir en croisière

ATS

30.5.2026 - 19:53

Le bateau de croisière Hondius, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, a été autorisé samedi à reprendre la mer, après avoir été dûment nettoyé et désinfecté.

Après avoir été dûment nettoyé et désinfecté, le bateau de croisière Hondius a pu reprendre la mer (archives).
Après avoir été dûment nettoyé et désinfecté, le bateau de croisière Hondius a pu reprendre la mer (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.05.2026, 19:53

30.05.2026, 19:56

«D'un point de vue de santé publique, il n'y a plus d'obstacles à la mise en service du navire Hondius», a annoncé l'agence de santé municipale de Rotterdam sur son site internet, à l'issue d'une inspection finale effectuée vendredi.

Lors de ces vérifications, des experts en prévention des infections «ont établi que le Hondius avait été nettoyé efficacement et que la désinfection avait été réalisée conformément aux directives établies», a ajouté l'organisme sanitaire.

De son côté, le croisiériste Oceanwide Expeditions, propriétaire du bateau, avait précisé cette semaine que le bateau quitterait prochainement Rotterdam, une fois les inspections achevées, et qu'il reprendrait son programme de croisières à compter du 13 juin.

Trois morts

Le MV Hondius, qui reliait Ushuaïa en Argentine à l'archipel du Cap-Vert, a vu son périple bouleversé après le décès de trois de ses passagers, en raison d'un foyer d'hantavirus, un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

Deuxième cas confirmé. Hantavirus : l'un des Espagnols en quarantaine testé positif

Deuxième cas confirméHantavirus : l'un des Espagnols en quarantaine testé positif

Les passagers ont été évacués à Tenerife, sur l'archipel espagnol des Canaries, avant leur rapatriement par avion vers leurs pays respectifs.

Le bateau battant pavillon néerlandais a ensuite achevé son voyage le 18 mai à Rotterdam, plus grand port d'Europe, où le reste de son équipage a été placé en quarantaine.

L'OMS dénombre à ce jour 13 cas confirmés ou probable liés à cet épisode, dont les 3 décès.

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