  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Traités et organisations internationales Hantavirus : huit cas confirmés au virus des Andes, selon l'OMS

ATS

14.5.2026 - 00:50

La souche du virus détectée dans les huit cas confirmés en lien avec le foyer d'infection à l'hantavirus sur le navire de croisière MV Hondius est celle des Andes, transmissible entre humains, a indiqué mercredi soir l'OMS. Tous les cas se trouvaient à bord du bateau.

Tous les cas d'hantavirus jusqu'à présent confirmés se trouvaient à bord du bateau MV Hondius (archives).
Tous les cas d'hantavirus jusqu'à présent confirmés se trouvaient à bord du bateau MV Hondius (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 00:50

14.05.2026, 07:29

«Au 13 mai, onze cas, dont trois décès, ont été signalés», a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un bulletin d'information. Sur les onze cas, «huit cas ont été confirmés en laboratoire pour une infection par le virus des Andes (ANDV), deux sont probables et un cas est non concluant et fait l'objet d'analyses complémentaires», a-t-elle détaillé.

Deux des huit cas confirmés sont décédés. Le taux de létalité (pourcentage de malades qui décèdent après avoir contracté l'infection) de ce foyer est à ce stade de 27%, selon l'OMS.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

Le cas considéré comme non concluant concerne une personne aux Etats-Unis, «actuellement asymptomatique», ajoute l'OMS. Ses résultats d'analyses – un test positif et un test négatif réalisés dans deux laboratoires différents – ne permettent pas de conclure. Ce passager américain, hospitalisé dans le Nebraska, est dans l'attente des résultats d'un nouveau test.

L'OMS considère toujours que le risque est «modéré» pour la santé des passagers et de l'équipage du navire et «faible» pour le reste de la population dans le monde.

Origine

L'origine de cette flambée d'hantavirus est encore inconnue, mais, selon l'OMS, la première contamination a eu lieu avant le début de l'expédition le 1er avril, car le premier passager décédé, un Néerlandais de 70 ans, a présenté des symptômes dès le 6 avril. Or, la période d'incubation du virus est comprise entre une et six semaines.

«Des investigations sont en cours afin d'élucider les circonstances potentielles de l'exposition et la source de la flambée épidémique, en collaboration avec les autorités d'Argentine et du Chili», a indiqué l'OMS mercredi.

Des chercheurs de l'institut Malbran de Buenos Aires, référence en matière d'infectiologie, doivent dans les jours à venir se rendre à Ushuaïa, en Terre de Feu, pour capturer et analyser des rongeurs sur place, examiner s'ils sont vecteurs d'hantavirus, en particulier de sa souche des Andes. Le premier patient décédé avait séjourné un peu plus de 48 heures à Ushuaïa avant d'embarquer le 1er avril.

Les autorités locales estiment «pratiquement nulle» la possibilité qu'il ait pu être infecté sur place. Elles soulignent qu'à ce jour, le «raton colilargo"(rat à longue queue), qui en est le vecteur, est absent de la province, qui n'a jamais enregistré de cas d'hantavirus depuis que sa notification est obligatoire, en 1996.

Le virus des Andes, transmis principalement à l'être humain par des rongeurs infectés, est endémique en Amérique du Sud. Selon l'OMS, sa circulation ainsi que des cas humains ont été confirmés surtout en Argentine et au Chili. D'autres cas, ainsi que des souches apparentées, ont également été détectés en Uruguay, dans le sud du Brésil et au Paraguay.

Les plus lus

Leur fille de 21 mois sort de la crèche «ivre morte» - Enquête ouverte
«Un honneur comme j'en ai peu connu» : la Chine déploie ses fastes pour Trump
Voilà comment des gérants d'hypermarché se sont rempli les poches
Femmes exploitées à Gstaad: certaines auraient travaillé pour Madonna !
Il circule sur la voie du covoiturage... avec un drôle de passager !
L'Inter de Sommer et Akanji couronne sa saison d'un doublé !