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Traités et organisations internationales Hantavirus: l'OMS maintient son évaluation de «risque faible»

ATS

18.5.2026 - 00:01

Le navire de croisière MV Hondius doit accoster aux Pays-Bas lundi avec le reste de son équipage (archives).
Le navire de croisière MV Hondius doit accoster aux Pays-Bas lundi avec le reste de son équipage (archives).
ATS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a maintenu dimanche son évaluation de «risque faible» au sujet du foyer d'hantavirus apparu à bord du navire du bateau MV Hondius. Le navire de croisière doit accoster aux Pays-Bas lundi avec le reste de son équipage.

Keystone-SDA

18.05.2026, 00:01

18.05.2026, 00:17

«Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles et le risque global reste faible», a annoncé l'OMS dans un bulletin d'évaluation des risques.

«Bien que d'autres cas puissent encore survenir parmi les passagers et les membres d'équipage exposés avant la mise en place des mesures de confinement, le risque de transmission ultérieure devrait être réduit après le débarquement et la mise en oeuvre des mesures de contrôle», a ajouté l'OMS.

En outre, souligne l'organisation, «il convient de noter que certains passagers avaient débarqué dans un nombre limité d'autres lieux avant que l'épidémie ne soit identifiée et qu'ils ont également été placés sous surveillance. De plus, les passagers et les membres d'équipage identifiés ayant voyagé sur des vols associés font également l'objet d'un suivi».

Arrivée en fin de matinée

Le bateau de croisière, qui avait suscité l'inquiétude mondiale à l'annonce de l'apparition de ce foyer au début mai, doit terminer son voyage à Rotterdam lundi, entre 10h00 et midi, selon les autorités, avant de débarquer les 27 personnes encore à bord: 25 membres d'équipage et deux membres du personnel médical.

L'hantavirus, virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, a fait trois morts et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects et contacts sous surveillance, même si selon l'OMS la contagion humaine nécessite un contact très proche.

Le virus a une période d'incubation de plusieurs semaines, ce qui signifie que d'autres cas parmi les occupants du navire pourraient apparaître à l'avenir, selon l'OMS.

A ce jour, le virus a été confirmé chez sept patients, avec un autre cas probable, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles après la confirmation d'un nouveau cas au Canada dimanche soir.

«La situation épidémiologique continuera d'être suivie de près, et l'évaluation des risques sera mise à jour si nécessaire», a ajouté l'OMS.

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