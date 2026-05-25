L'un des Espagnols placés en quarantaine à Madrid après avoir débarqué du navire de croisière Hondius a été testé positif à l'hantavirus, a annoncé lundi le ministère espagnol de la Santé.

L'un des Espagnols placés en quarantaine à Madrid après avoir débarqué du navire de croisière Hondius a été test positif à l'hantavirus (archives). ATS

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Agence France-Presse ATS

«Le patient a été transféré dans l'unité d'isolement de haut niveau de l'Hôpital Gómez Ulla, où il restera hospitalisé», a indiqué le ministère dans un communiqué. Il n'a pas précisé l'identité, l'âge ou l'état de santé de ce patient.

«Cela ne modifie pas le niveau de risque pour la population générale et ne change pas les mesures de réponse épidémiologique actuellement en vigueur», a assuré cette source. C'est le deuxième cas confirmé d'hantavirus en Espagne.

Le bateau de croisière MV Hondius, qui reliait Ushuaïa en Argentine à l'archipel du Cap-Vert, a vu son périple bouleversé après le décès de trois de ses passagers: dans deux cas, l'OMS a confirmé une infection à l'hantavirus, le troisième étant un cas probable.

Les passagers ont été évacués à Tenerife, sur l'archipel espagnol des Canaries, avant leur rapatriement par avion vers leurs pays respectifs. Les 14 Espagnols concernés avaient immédiatement été mis en quarantaine à Madrid.

Outre les trois décès, neuf cas confirmés, dont les deux cas espagnols, et un autre probable ont été signalés, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles.

La variante du virus détectée à bord du Hondius, l'hantavirus Andes, est une souche rare qui peut se transmettre d'être humain à être humain. L'hantavirus se transmet généralement à partir de rongeurs infectés, le plus souvent par l'intermédiaire de leur urine, de leurs excréments et de leur salive.