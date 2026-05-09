Une vingtaine de Britanniques qui se trouvent sur le navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus seront évacués dimanche vers un hôpital près de Liverpool en Angleterre pour une «période d'isolement», a indiqué à l'AFP la direction du NHS, le système public de santé.

Dans un communiqué, les responsables régionaux de santé ont précisé que leur séjour devrait durer «jusqu'à 72 heures». AFP

Keystone-SDA ATS

Ces personnes seront accueillies au Arrowe Park Hospital, à Upton, «pour leur fournir un lieu sûr pour leur période d'isolement», ont indiqué des responsables locaux du NHS, dans un courrier envoyé à leurs employés.

«Nous accueillerons ces personnes dimanche 10 mai. Un dépistage de symptômes sera effectué à leur arrivée, aucune personne présentant des symptômes (de l'hantavirus) ne sera admise», détaille le courrier.

Si l'un de ces anciens passagers du bateau tombe malade après son arrivée, il sera «rapidement transféré vers un autre établissement», est-il encore expliqué.

Dans un communiqué, les responsables régionaux de santé ont précisé que leur séjour devrait durer «jusqu'à 72 heures».

Après cela, il sera décidé «s'il peuvent poursuivre leur période d'isolement à leur domicile ou ailleurs».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle déclaré samedi qu'"une surveillance active et un suivi de tous les passagers et membres d'équipage qui débarqueront pendant une période de 42 jours» étaient recommandés. Elle considère toutes les personnes à bord du navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus comme des «contacts à haut risque».

«Nous classons toutes les personnes à bord comme ce que nous appelons des contacts à haut risque», a expliqué Maria Van Kerkhove, directrice de la prévention et la préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS, lors d'un échange sur les réseaux sociaux.

Parti le 1er avril d'Ushaïa, en Argentine, le Hondius, qui appartient au croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, est attendu dimanche au large des îles Canaries, avant le début d'une opération d'évacuation des près de 150 passagers et membres d'équipage vers leurs pays d'origine.

Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi a recensé six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu.