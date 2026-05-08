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Hantavirus Croisière mortelle : les premiers rapatriements vont commencer dimanche

ATS

8.5.2026 - 15:15

Les passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d’hantavirus, commenceront à être rapatriés vers leurs pays d’origine dès dimanche. Le bateau doit arriver à Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries, a annoncé vendredi le gouvernement espagnol.

Le bateau ne sera pas autorisé à accoster dans le port de Tenerife.
Le bateau ne sera pas autorisé à accoster dans le port de Tenerife.
sda

Keystone-SDA

08.05.2026, 15:15

08.05.2026, 15:16

Le MV Hondius doit arriver au port de Granadilla, au sud-est de l'île de Tenerife dimanche matin, a déclaré à la presse le ministre des Territoires Ángel Víctor Torres, précisant que les rapatriements par avion débuteront le «jour même».

Le bateau ne sera pas autorisé à accoster dans le port. Les autorités espagnoles ont indiqué que le navire jetterait l'ancre au large de Tenerife, et que les passagers seraient ensuite transférés au port par un plus petit bateau.

Ils seront ensuite conduits en bus à l'aéroport de Tenerife Sud, tout proche, a déclaré la responsable des services d'urgence espagnols, Virginia Barcones, à la chaîne publique TVE. «En principe, il s'agit de personnes asymptomatiques qui ne nécessiteront pas de transport spécial», a-t-elle précisé.

Dispositions prises par les gouvernements

Les ressortissants étrangers doivent être rapatriés depuis l'aéroport vers leurs pays d'origine dans le cadre de dispositions prises par leurs gouvernements respectifs, a indiqué la ministre de la Santé, Mónica García.

Ceux qui présenteraient éventuellement des symptômes à leur arrivée, s'ils ne nécessitent pas de soins médicaux urgents, seront eux aussi rapatriés, a ajouté la ministre de la Santé.

Des sources du ministère de l'Intérieur avaient auparavant déclaré que les évacuations commenceraient lundi, les pays de l'Union européenne prenant en charge le rapatriement de leurs concitoyens.

Parti le 1er avril d'Ushuaïa, en Argentine, le MV Hondius, du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, transporte quelque 150 passagers et membres d'équipage de 23 nationalités différentes. Trois sont décédés.

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