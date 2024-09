Harris prend un léger avantage sur Trump dans deux Etats-clés

A sept semaines de la présidentielle américaine, Kamala Harris a pris une légère avance d'au moins 5 points sur Donald Trump en Pennsylvanie et dans le Michigan, selon un sondage de Quinnipiac University publié mercredi.

Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie: le candidat qui serait défait dans ces trois Etats perd pratiquement toute chance d'être élu au plan national (archives). AFP

Une semaine après le débat qui a opposé les deux candidats, la vice-présidente démocrate recueille 51% des intentions de vote en Pennsylvanie, contre 45% pour son rival républicain.

Cet Etat-pivot est considéré comme crucial dans la course à la Maison Blanche, car il apporte à son vainqueur davantage de grands électeurs que chacun des six autres Etats les plus disputés.

C'est logiquement en Pennsylvanie que se sont affrontés oralement les deux adversaires, lors d'un débat le 10 septembre qui pourrait bien être l'unique de cette campagne présidentielle.

C'est également dans cet Etat, labouré par les deux candidats, que Donald Trump a été l'objet d'une première tentative d'assassinat, le 13 juillet, quand un tireur l'a blessé par balle à l'oreille.

Aussi dans le Michigan

Toujours selon ce sondage Quinnipiac, Mme Harris mène contre M. Trump dans le Michigan (50 contre 45%) et de façon beaucoup moins tranchée dans le Wisconsin (48 contre 47%).

Le candidat qui serait défait dans ces trois Etats perd pratiquement toute chance d'être élu au plan national. Donald Trump les avait remportés en 2016 et Joe Biden en 2020.

Pour réaliser son étude d'opinion, l'institut Quinnipiac University a interrogé, entre le 12 et le 16 septembre, 1331 votants en Pennsylvanie, 905 dans le Michigan et 1075 dans le Wisconsin, avec des marges d'erreur allant de 2,7 à 3,3 points de pourcentage.

