La Commission antiracisme du Conseil de l'Europe (ECRI) a appelé mercredi les autorités portugaises à s'efforcer de mieux combattre les crimes et les discours de haine envers les immigrés, les Roms, les personnes noires ou les minorités sexuelles.

Keystone-SDA ATS

L'ECRI «demande au Portugal d'améliorer la manière dont les forces de l'ordre traitent les crimes de haine», a-t-elle indiqué dans un communiqué accompagnant la publication d'un rapport consacré au pays ibérique.

«Le nombre de cas de discours de haine ciblant principalement les personnes migrantes, roms, LGBTI et noires a nettement augmenté au Portugal», a souligné cette instance basée à Strasbourg.

«L'ECRI fait part de ses préoccupations à propos des discours de haine en ligne et des propos clivants et incendiaires de certains responsables politiques», a-t-elle ajouté dans un contexte politique national marqué par la montée de l'extrême droite, devenue la première force d'opposition à l'issue des élections législatives du mois dernier.

«Des cas de violence raciste motivée par la haine, impliquant parfois des groupes néonazis, ont été signalés», a encore souligné cette commission antiraciste.

Mardi, la police judiciaire portugaise avait annoncé l'arrestation de six personnes appartenant à un groupuscule d'extrême droite, soupçonnées d'"activités terroristes, de discrimination et d'incitation à la haine et à la violence».

Les médias locaux rapportaient mercredi qu'un des suspects arrêtés est un officier de police et que ce groupe envisageait par exemple d'attaquer le Parlement.

Le Conseil de l'Europe, principale organisation de défense des droits humains et des valeurs démocratiques sur le continent, rassemble 46 pays.