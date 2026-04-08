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«L'Iran a supplié» Hegseth célèbre l'armée américaine et porte Trump aux nues

Sven Ziegler

8.4.2026

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a qualifié le cessez-le-feu avec l'Iran de «victoire historique». Lors d'une conférence de presse, il a présenté le bilan militaire et n'a pratiquement pas manqué une occasion de faire l'éloge de Donald Trump.

Hegseth a présenté une série de chiffres censés prouver le succès de l'armée américaine.
Hegseth a présenté une série de chiffres censés prouver le succès de l'armée américaine.
Keystone

Sven Ziegler

08.04.2026, 14:46

08.04.2026, 15:47

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth s'est montré d'humeur combative après le cessez-le-feu convenu avec l'Iran. Lors d'une conférence de presse, l'homme de 45 ans a tiré un bilan détaillé de l'opération «Epic Fury» et a clairement fait savoir que les Etats-Unis restaient vigilants.

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«L'Iran est une menace pour les États-Unis et le monde libre depuis 47 ans», a déclaré Hegseth. «Plus maintenant». L'Iran aurait «supplié» pour obtenir le cessez-le-feu et tout aurait été prévu dès le début.

«Nous contrôlons leur espace aérien»

Hegseth a présenté une série de chiffres censés prouver le succès de l'armée américaine: environ 90% de la flotte de drones iranienne aurait été détruite, 150 navires iraniens seraient au fond de la mer. L'Iran ne disposerait plus d'aucun système de défense aérienne opérationnel. «Nous contrôlons leur espace aérien», a déclaré Hegseth. Des usines d'armement et des installations de production ont également été mises hors service de manière ciblée. «Le nouveau régime n'a plus aucun pouvoir», a-t-il déclaré avec conviction.

Le chef d'état-major général Dan Caine, qui s'est également exprimé au micro, a adressé ses premiers mots aux survivants des soldats américains tombés au combat: «Leur sacrifice et celui de leurs proches est de la plus haute importance pour nous. Leurs noms et leur bravoure ne seront jamais oubliés». Il a également exprimé ses remerciements à l'Arabie saoudite, au Qatar, au Bahreïn et à d'autres pays qui les soutiennent.

Les armes nucléaires restent une ligne rouge

Interrogé sur la suite des événements après les deux semaines de cessez-le-feu, Hegseth a été bref: «Yes, we're not going anywhere. We're hanging around»: Nous resterons sur place et nous interviendrons si l'Iran ne respecte pas les points convenus. Dans ce cas, il a de nouveau menacé d'attaquer les installations énergétiques et l'ensemble des infrastructures du pays.

Dans tous les cas, le programme nucléaire n'est pas négociable: l'Iran n'entrera jamais en possession d'armes nucléaires, a souligné Hegseth.

Le ministre de la Défense n'a cessé de faire l'éloge de son chef. «Personne ne fait de meilleurs accords que le président Trump», a-t-il dit - à plusieurs reprises.

Les statistiques d'approvisionnement de la mission ont également été présentées lors de la conférence de presse - dont six millions de repas, 920'000 gallons de café et deux millions de boissons énergétiques. «Je ne veux pas dire par là que nous avons un problème», a plaisanté Hegseth en évoquant les grandes quantités de café. Puis il est redevenu sérieux: «Il fait nuit, il fait chaud et c'est fatigant. Les soldats ont besoin d'un approvisionnement suffisant».

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