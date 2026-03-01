  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tensions à Bagdad Heurts entre manifestants et police aux abords de l’ambassade des États-Unis

Basile Mermoud

1.3.2026

Des affrontements ont opposé dimanche soir des manifestants aux forces de l'ordre près de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, ont constaté des journalistes de l'AFP, les autorités accusant certains protestataires d'avoir tiré à balles réelles et d'avoir blessé des membres des forces de sécurité.

Un journaliste de l'AFP a vu des ambulances arriver sur les lieux. Des secouristes ont fait état de cas d'asphyxie du fait des gaz lacrymogènes et ont dit avoir entendu des tirs à balles réelles.
Un journaliste de l'AFP a vu des ambulances arriver sur les lieux. Des secouristes ont fait état de cas d'asphyxie du fait des gaz lacrymogènes et ont dit avoir entendu des tirs à balles réelles.
AFP

Agence France-Presse

01.03.2026, 22:37

Pour la deuxième fois de la journée, des manifestants ont tenté de forcer l'accès à la Zone verte, secteur ultra-sécurisé qui abrite notamment l'ambassade américaine, avant d'être dispersés.

Un journaliste de l'AFP a vu des ambulances arriver sur les lieux. Des secouristes ont fait état de cas d'asphyxie du fait des gaz lacrymogènes et ont dit avoir entendu des tirs à balles réelles.

Le service de presse du gouvernement a affirmé que des manifestants avaient ouvert le feu sur les forces de sécurité et incendié des véhicules, faisant des blessés qui ont été évacués vers l'hôpital.

Il a précisé que les forces de l'ordre «n'avaient pas eu recours à des armes à feu malgré des tirs essuyés», et que trois personnes impliquées dans ces tirs avaient été arrêtées.

«Criez vos exigences pour le futur de l'Iran». Le fils du chah appelle les Iraniens à célébrer la mort de Khamenei

«Criez vos exigences pour le futur de l'Iran»Le fils du chah appelle les Iraniens à célébrer la mort de Khamenei

Selon les autorités sanitaires, quatre personnes touchées par balles ont été hospitalisées et 66 autres souffrent de problèmes respiratoires dus aux gaz lacrymogènes.

L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad avait prévenu plus tôt dans la journée que les manifestations près de son enceinte pourraient devenir violentes et avait invité les ressortissants à être vigilants et à éviter les grands rassemblements.

Elle avait fait état de menaces pesant sur «des intérêts américains en Irak, dont des restaurants, des commerces et des individus». Des comptes proches de groupes armés pro-iraniens avaient appelé sur les réseaux sociaux à participer aux rassemblements.

Riposte iranienne. L'Iran dit avoir touché le porte-avion américain USS Abraham Lincoln

Riposte iranienneL'Iran dit avoir touché le porte-avion américain USS Abraham Lincoln

L'Irak, allié de l'Iran, a décrété dimanche un deuil national de trois jours pour la mort d'Ali Khamenei dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi contre Téhéran. Le gouvernement a dénoncé «un acte d'agression flagrant».

Alors que l'Irak, champ de bataille par procuration depuis des décennies entre Washington et Téhéran, a récemment retrouvé une certaine stabilité, Bagdad a averti qu'il ne souhaitait pas être entraîné dans le conflit entre les deux pays. Mais plusieurs groupes armés irakiens soutenus par l'Iran ont déclaré qu'ils ne resteraient pas «neutres» et défendraient la République islamique.

Les plus lus

L'Iran dit avoir touché le porte-avion américain USS Abraham Lincoln
Infantino veut sévir : «Si un joueur se couvre la bouche, alors il doit être exclu»
Donald Trump : «On s'attend à des pertes»
Mélenchon appelle la France à choisir «entre les fascistes et nous»
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos