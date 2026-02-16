Hillary Clinton lance un avertissement clair à l'Europe

Lors d'une conférence à Berlin, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton tire la sonnette d'alarme. Elle voit un réseau transatlantique croissant de forces autoritaires qui sapent délibérément les démocraties.

L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'exprime aujourd'hui lors de l'ouverture du «The World Forum 2026» à l'hôtel Adlon Kempinski à Berlin. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi Hillary Clinton met en garde contre une alliance transatlantique de forces autoritaires.

Elle considère le président russe Vladimir Poutine comme le principal tireur de ficelles.

Des acteurs occidentaux et des entrepreneurs tech soutiendraient également les partis de droite. Montre plus

L'ancienne secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton met en garde contre une «alliance transatlantique de l'autocratie» qui pourrait saper la démocratie. Le président russe Vladimir Poutine encourage et finance cela.

«Il est le principal instigateur des mesures contre la démocratie dans toute l'Europe - et il a de nombreux alliés aux Etats-Unis», a déclaré Clinton lors de la conférence World Forum 2026 à Berlin.

Celui qui s'engage pour la démocratie et une répartition équitable des richesses doit être conscient de l'existence d'adversaires puissants. «Cela se prépare depuis très longtemps», a déclaré la femme de 78 ans, candidate démocrate à la présidence des États-Unis en 2016 et qui a perdu face au républicain Donald Trump.

«Il y a de nombreuses années, j'ai dit qu'il y avait une grande conspiration de droite, et les gens se sont terriblement moqués de moi. Mais vous savez quoi ? Il y en a eu et il y en a encore».

«Ce n'est pas spontané»

Aujourd'hui, on le voit partout : l'argent de Poutine et de ses alliés oligarchiques afflue vers les partis politiques en Europe, «les techno-autocrates comme Elon Musk» s'adressent aux partis de droite en Allemagne et en Grande-Bretagne.

«Ce n'est pas spontané, ce n'est pas une personne charismatique qui vient en avant», a déclaré Clinton. «C'est un mouvement pour remettre les pendules à l'heure, dans l'optique de la démocratie, de l'état de droit et des droits de chacun d'entre nous».

Le World Forum 2026 est une conférence coorganisée par la fondation Cinema for Peace, qui se déroule parallèlement à la Berlinale.