Les autorités du Hamas ont annoncé qu'un journaliste palestinien avait été tué lundi et neuf autres blessés par une frappe israélienne dans la bande de Gaza, tandis que l'armée a affirmé avoir visé un «terroriste» qui se faisait passer pour un journaliste.

Les secouristes de la Défense civile ont annoncé la mort d'au moins 12 personnes après des frappes israéliennes à travers le territoire palestinien (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Au total, les secouristes de la Défense civile ont annoncé la mort d'au moins 12 personnes après des frappes israéliennes à travers le territoire palestinien, où la guerre a été déclenchée il y a exactement 18 mois, le 7 octobre 2023, par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Selon le service de presse du gouvernement du Hamas, un journaliste travaillant pour une agence de presse locale, Hilmi al-Faqaawi, a été tué par une frappe sur la ville de Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Un autre journaliste, identifié comme Hassan Aslih, a été blessé de même que huit de ses collègues, selon cette source.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré que la frappe avait visé une tente utilisée par des journalistes à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younès, faisant deux morts dont les identités n'ont pas été précisées.

L'armée israélienne a de son côté annoncé avoir «visé un terroriste qui a participé au massacre du 7 octobre», l'identifiant comme Hassan Abdel Fattah Mohammed Aslih, «agissant sous couverture de journaliste et dirigeant une société de presse».

Le communiqué ne précise pas si l'homme a été tué ou blessé.

Selon l'armée, M. Aslih «a participé au massacre du 7 octobre et, durant le massacre, a filmé et diffusé sur les réseaux des actes de meurtre, pillage et incendies».

Autres frappes

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, siégeant à Ramallah, en Cisjordanie, a affirmé que la mort de M. al-Faqaawi «faisait partie d'une série de crimes visant directement les journalistes dans une tentative systématique de faire taire les voix palestiniennes et d'effacer la vérité».

Le Centre palestinien pour la protection des journalistes a également condamné l'attaque, déclarant que «le fait de cibler délibérément des journalistes constituait un crime de guerre».

Par ailleurs, dans le centre de la bande de Gaza, au moins sept personnes ont été tuées par une frappe qui a touché trois maisons de Deir el-Balah, a ajouté M. Bassal.

Une autre frappe, qui a visé «un groupe de civils», a fait trois morts dans le quartier de Zeitoun, à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, selon le porte-parole.