Souvent insalubres Hong Kong veut en finir avec les logements «boîtes à chaussures»

ATS

3.10.2025 - 18:08

Hong Kong veut se débarrasser des logements «boîtes à chaussures» qui y pullulent, avec l'entrée en vigueur en mars d'une nouvelle réglementation officiellement rendue publique vendredi.

Plus de 220'000 ménages y vivent dans de très petits appartements pouvant ne pas dépasser 4,5 m2 (archive).
Plus de 220'000 ménages y vivent dans de très petits appartements pouvant ne pas dépasser 4,5 m2 (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.10.2025, 18:08

Le président chinois Xi Jinping a en effet ordonné aux autorités de cette ville de 7,5 millions d'habitants, une des plus chères du monde, de résoudre les problèmes de logement résultant de décennies de fortes inégalités sociales, d'une grave pénurie d'appartements et de loyers exorbitants.

Plus de 220'000 ménages y vivent dans de très petits appartements pouvant ne pas dépasser 4,5 m2, voire moins, avec salles de bains et douches communes à l'intérieur d'immeubles vieillissants et sans ascenseur.

Arbres arrachés, électricité coupée.... Le dur réveil de la Chine après le passage du violent typhon Ragasa

Arbres arrachés, électricité coupée...Le dur réveil de la Chine après le passage du violent typhon Ragasa

Une nouvelle loi dont le contenu a été publié vendredi mettra en place un système d'enregistrement de ces logements à compter du 1er mars 2026 et interdira ceux dont la superficie est inférieure à huit mètres carrés.

Chaque logement devra répondre aux normes de sécurité et d'hygiène, notamment en disposant d'au moins une fenêtre ouvrable, d'un lavabo et de toilettes privatives dans un espace clos.

Insalubres

Les autorités estiment qu'environ un tiers des appartements ainsi visés par les autorités à Hong Kong sont insalubres et ont besoin d'être rénovés.

Les propriétaires concernés auront jusqu'en 2030 pour s'assurer que leurs appartements ainsi loués sont conformes aux nouvelles règles, sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 38.600 dollars américains et une peine de trois ans de prison.

Hausse des loyers?

Des associations ont exprimé leurs craintes de voir les propriétaires répercuter les coûts des rénovations sur les locataires, ce qui pourrait aboutir à expulser les ménages à faibles revenus qui ne seront pas en mesure de faire face à des loyers plus élevés.

Australie. Un ancien élu pro-démocratie de Hong Kong obtient l'asile

AustralieUn ancien élu pro-démocratie de Hong Kong obtient l'asile

La municipalité de Hong Kong a à cet égard assuré la semaine dernière que l'offre de logements sociaux augmenterait dans les années à venir.

