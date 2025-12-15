  1. Clients Privés
Hong Kong Le militant prodémocratie Jimmy Lai reconnu coupable de sédition

ATS

15.12.2025 - 04:01

Le militant prodémocratie de Hong Kong Jimmy Lai a été reconnu coupable dans son procès pour atteinte à la sécurité nationale. Il risque la perpétuité. C'est l'une des décisions de justice les plus marquantes depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997.

Disposant d'un passeport britannique, Jimmy Lai est emprisonné depuis 2020 et maintenu à l'isolement, "à sa demande" selon les autorités hongkongaises (archives).
ATS

15.12.2025, 04:01

15.12.2025, 07:23

L'ancien magnat des médias a été reconnu coupable lundi d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs d'accusation de collusion avec l'étranger. Ces deux derniers chefs se basent sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les vastes manifestations prodémocratie ayant secoué Hong Kong en 2019.

«Il ne fait aucun doute que [M. Lai] a nourri sa rancoeur et sa haine envers la RPC pendant une grande partie de sa vie d'adulte et cela apparaît dans ses articles», a déclaré la juge à la cour, utilisant l'acronyme désignant la République populaire de Chine.

«Il est également clair pour nous que le premier accusé, bien avant l'adoption de la loi sur la sécurité nationale, réfléchissait à la manière dont les États-Unis pourraient faire pression sur la RPC», a-t-elle ajouté.

Lai impassible

Jimmy Lai, resté silencieux et impassible à l'énoncé du verdict, risque la prison à perpétuité pour ces chefs d'accusation. Les peines seront prononcées à une date ultérieure. Il pourra faire appel.

Le cas de Jimmy Lai, considéré par les défenseurs des droits comme emblématique de l'érosion des libertés politiques à Hong Kong, est devenu un sujet de discorde entre Pékin et de nombreux pays occidentaux. Le président américain Donald Trump avait appelé à sa libération lors d'une rencontre en octobre avec son homologue chinois Xi Jinping.

Disposant d'un passeport britannique, le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, est emprisonné depuis 2020. Âgé de 78 ans, il est maintenu à l'isolement, «à sa demande» selon les autorités.

Il est apparu devant la cour plus mince qu'avant son emprisonnement, saluant silencieusement les personnes venues le soutenir d'un sourire et d'un hochement de tête.

«Condamnation parodique»

En plus des accusations de collusion, passibles de la prison à vie, l'ancien magnat est poursuivi pour 161 «publications séditieuses», parmi lesquelles des entretiens sur les réseaux sociaux et des éditoriaux signés de son nom.

Au cours de son procès, ouvert en décembre 2023, M. Lai a plaidé non coupable et affirmé n'avoir jamais prôné le séparatisme ou la résistance violente. Il a également nié avoir appelé à des sanctions occidentales contre la Chine et Hong Kong.

«Les valeurs fondamentales de l'Apple Daily sont, en fait, les valeurs fondamentales du peuple de Hong Kong», dont «l'Etat de droit, la liberté, la recherche de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion», a-t-il affirmé.

«Cette condamnation parodique est un acte de persécution honteux», a dénoncé Beh Lih Yi, directrice Asie-Pacifique du Comité de Protection des Journalistes (CPJ), estimant que «la décision souligne le mépris total de Hong Kong pour la liberté de la presse».

État de santé incertain

Les autorités de l'ex-colonie britannique, désormais région chinoise à statut spécial, ont affirmé que cette affaire avait été «traitée uniquement sur la base de preuves et conformément à la loi».

Pékin «soutient fermement» Hong Kong dans «le maintien de la sécurité nationale conformément à la loi et la répression des actes criminels qui mettent en danger la sécurité nationale», avait affirmé vendredi le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Guo Jiakun.

Tout au long du procès, Jimmy Lai a répondu à des questions portant sur ses opinions politiques, son style de direction et ses contacts à l'étranger. Il s'est décrit au moins deux fois comme un «prisonnier politique», s'attirant des reproches des juges.

Les enfants du magnat, réfugiés aux Etats-Unis, ont fait part la semaine dernière d'inquiétudes concernant la santé de leur père en détention.

Le gouvernement de Hong Kong a souligné que M. Lai était soumis aux mêmes conditions de détention que «les autres détenus» et qu'il recevait des soins médicaux «adéquats et complets».

