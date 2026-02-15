  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hongrie Le candidat d'opposition promet de défendre les libertés

ATS

15.2.2026 - 18:47

Le chef de l'opposition hongroise Peter Magyar veut remettre l'économie du pays sur pied, mettre fin à la corruption et rétablir les libertés. C'est ce qu'il a clamé dimanche à Budapest lors d'un meeting de campagne en vue des élections législatives d'avril.

"Il est temps d'appeler la corruption par son nom : du vol", a déclaré Peter Magyar devant des centaines de sympathisants, accusant le camp d'Orban d'avoir détourné des milliers de milliards de forints (des milliards d'euros).
"Il est temps d'appeler la corruption par son nom : du vol", a déclaré Peter Magyar devant des centaines de sympathisants, accusant le camp d'Orban d'avoir détourné des milliers de milliards de forints (des milliards d'euros).
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 18:47

15.02.2026, 19:11

«Non seulement l'économie hongroise n'a pas pris de départ fulgurant, mais elle est dans une impasse», a déclaré le chef du parti d'opposition Tisza, qui devance le Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban dans les sondages.

Il répondait au discours de la nation prononcé la veille par le dirigeant nationaliste de 62 ans, qui fait face au défi le plus difficile depuis son retour au pouvoir en 2010.

Corruption

M. Magyar, 44 ans, a promis de s'attaquer à la corruption, accusant Viktor Orban et ses alliés de s'enrichir.

«Il est temps d'appeler la corruption par son nom: du vol», a-t-il soutenu devant des centaines de sympathisants, accusant le camp d'Orban d'avoir détourné des milliers de milliards de forints (des milliards d'euros) vers des yachts et des fonds d'investissements privés.

S'il est élu, son parti garantira la «transparence totale des contrats liés aux fonds publics» et «récupérera» tout ce dont la Hongrie «a été privée pendant seize ans», a-t-il assuré.

Rétablir les libertés

Le candidat d'opposition veut rétablir les libertés, accusant M. Orban d'espionner ses opposants. «S'ils peuvent fouiller dans ma vie privée, alors ils peuvent le faire dans celle de tout le monde», a-t-il dénoncé, déclarant proposer «un pays où chacun peut vivre en paix».

Le Premier ministre est accusé d'avoir réduit au silence les voix critiques de la magistrature, du monde académique, des médias et de la société civile, et d'avoir restreint les droits des minorités.

Appel à débattre publiquement

Peter Magyar a également appelé son concurrent à débattre avec lui publiquement avant les élections pour confronter celui qui l'accuse d'être une simple «marionnette» des puissances étrangères. Il a également appelé les jeunes, ainsi que les Hongrois vivant à l'étranger à participer au scrutin.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio était attendu en visite à Budapest dimanche soir. Vendredi, Donald Trump a renouvelé son soutien à Viktor Orban sur son réseau social Truth Social, en le qualifiant de «dirigeant véritablement fort et puissant, avec la capacité éprouvée à produire des résultats phénoménaux».

Les plus lus

Panique sur l'autoroute A1 : des mineurs roulent à 250 km/h
Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration
«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»
De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse
France : la Garonne maintenue en alerte rouge au moins jusqu'à lundi
L’équipe suisse enrage après le geste «inutile» d’un adversaire