Le chef de l'opposition hongroise Peter Magyar veut remettre l'économie du pays sur pied, mettre fin à la corruption et rétablir les libertés. C'est ce qu'il a clamé dimanche à Budapest lors d'un meeting de campagne en vue des élections législatives d'avril.

Keystone-SDA ATS

«Non seulement l'économie hongroise n'a pas pris de départ fulgurant, mais elle est dans une impasse», a déclaré le chef du parti d'opposition Tisza, qui devance le Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban dans les sondages.

Il répondait au discours de la nation prononcé la veille par le dirigeant nationaliste de 62 ans, qui fait face au défi le plus difficile depuis son retour au pouvoir en 2010.

Corruption

M. Magyar, 44 ans, a promis de s'attaquer à la corruption, accusant Viktor Orban et ses alliés de s'enrichir.

«Il est temps d'appeler la corruption par son nom: du vol», a-t-il soutenu devant des centaines de sympathisants, accusant le camp d'Orban d'avoir détourné des milliers de milliards de forints (des milliards d'euros) vers des yachts et des fonds d'investissements privés.

S'il est élu, son parti garantira la «transparence totale des contrats liés aux fonds publics» et «récupérera» tout ce dont la Hongrie «a été privée pendant seize ans», a-t-il assuré.

Rétablir les libertés

Le candidat d'opposition veut rétablir les libertés, accusant M. Orban d'espionner ses opposants. «S'ils peuvent fouiller dans ma vie privée, alors ils peuvent le faire dans celle de tout le monde», a-t-il dénoncé, déclarant proposer «un pays où chacun peut vivre en paix».

Le Premier ministre est accusé d'avoir réduit au silence les voix critiques de la magistrature, du monde académique, des médias et de la société civile, et d'avoir restreint les droits des minorités.

Appel à débattre publiquement

Peter Magyar a également appelé son concurrent à débattre avec lui publiquement avant les élections pour confronter celui qui l'accuse d'être une simple «marionnette» des puissances étrangères. Il a également appelé les jeunes, ainsi que les Hongrois vivant à l'étranger à participer au scrutin.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio était attendu en visite à Budapest dimanche soir. Vendredi, Donald Trump a renouvelé son soutien à Viktor Orban sur son réseau social Truth Social, en le qualifiant de «dirigeant véritablement fort et puissant, avec la capacité éprouvée à produire des résultats phénoménaux».