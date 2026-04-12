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Hongrie Magyar annonce avoir reçu un appel d'Orban le félicitant

ATS

12.4.2026 - 21:30

Le chef de l'opposition hongroise, Peter Magyar, a annoncé avoir reçu un appel de Viktor Orban pour le féliciter de sa victoire aux législatives, dans un post sur Facebook.

Après la fin des votes, Péter Magyar s'est dit «prudemment optimiste» quant aux résultats escomptés.
Après la fin des votes, Péter Magyar s'est dit «prudemment optimiste» quant aux résultats escomptés.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

12.04.2026, 21:30

12.04.2026, 21:34

«Le Premier ministre Viktor Orban vient de m'appeler pour nous féliciter de notre victoire», a-t-il écrit, après s'être déclaré plus tôt dans la soirée «prudemment optimiste» quant à sa victoire devant les médias dans son QG de campagne.

Aucun sondage de sortie des urnes n'a été publié, mais un dernier sondage précédent, de l'institut indépendant 21 Research Centre, a été rendu public au moment de la fermeture des bureaux de vote. Il estime à 55% le soutien au parti Tisza, du principal challenger de Viktor Orbán, Péter Magyar. Et donne 38% au Fidesz de l'actuel Premier ministre.

Elections législatives. La Hongrie bat son record de participation à la mi-journée, avec 54,14%

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Le sondage se base sur des questionnaires des trois derniers jours.Le Mouvement Notre patrie, d'extrême-droite, entrerait au parlement avec 5% des voix.La participation a atteint des records, avec 77,8% à une demi-heure de la fermeture des bureaux de vote. De premiers résultats partiels significatifs sont attendus plus tard en soirée.

Après la fin des votes, Péter Magyar s'est dit «prudemment optimiste» quant aux résultats escomptés. «Nous ne voulons pas gagner un sondage d'opinion, mais nous gagnerons une élection», a-t-il ajouté devant plusieurs milliers de supporters réunis à son QG de campagne.

Les bureaux de vote ont ouvert. Elections en Hongrie : vers la fin du long règne de Viktor Orban?

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L'ambiance était plus feutrée du côté du Fidesz de Viktor Orbán où les supporters étaient cantonnés loin du centre de presse. Le chef de cabinet de Viktor Orbán, Gergely Gulyas, le seul à passer la tête pour parler aux médias, a souligné que les «grandes tendances ne seraient connues que dans deux ou trois heures».

«Sur la base de nos propres sondages, les partis au gouvernement ont une chance réaliste d'obtenir les 100 sièges nécessaires pour former une majorité» au Parlement qui compte 199 membres, a-t-il ajouté.

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