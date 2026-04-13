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Hongrie Marine Le Pen dénonce la satisfaction de la Commission UE

ATS

13.4.2026 - 10:37

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a dénoncé lundi «la satisfaction de la Commission européenne» après la défaite de Viktor Orban «qui a durant seize ans défendu avec courage et détermination la liberté et la souveraineté de la Hongrie».

«La satisfaction exprimée par la Commission européenne qui n'a eu de cesse d'outrepasser ses prérogatives et ses compétences au détriment du pouvoir des peuples devrait inquiéter les Hongrois sur la persistance de cette liberté chèrement défendue depuis des années», a écrit Mme Le Pen sur X.
«La satisfaction exprimée par la Commission européenne qui n'a eu de cesse d'outrepasser ses prérogatives et ses compétences au détriment du pouvoir des peuples devrait inquiéter les Hongrois sur la persistance de cette liberté chèrement défendue depuis des années», a écrit Mme Le Pen sur X.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 10:37

«La satisfaction exprimée par la Commission européenne qui n'a eu de cesse d'outrepasser ses prérogatives et ses compétences au détriment du pouvoir des peuples devrait inquiéter les Hongrois sur la persistance de cette liberté chèrement défendue depuis des années», a écrit Mme Le Pen sur X.

«La Hongrie a choisi l'Europe», s'est réjouie la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à l'annonce des résultats tout comme Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz ou le premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui ont également adressé leurs félicitations à Peter Magyar.

«Malgré les accusations grotesques de 'dictature' dont le gouvernement de Viktor Orban a été accusé depuis des années, la Hongrie démocratique a choisi l'alternance», a noté la dirigeante du Rassemblement national (RN) qui s'était rendue fin mars à Budapest pour soutenir son allié «symbole de (la) résistance» à Bruxelles.

Dimanche soir, le président du RN Jordan Bardella avait déjà rendu hommage à Viktor Orban, «un grand patriote».

Viktor Orban, plus proche allié de la Russie au sein de l'Union européenne, bloquait notamment le versement d'un prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Contre toute ingérence

Le RN a également voté au Parlement européen contre ce prêt. «On n'a plus les moyens de payer pour ce prêt», a confirmé le député RN Jean-Philippe Tanguy sur France inter car «il est gagé sur des indemnités de guerre que la Russie ne paiera jamais».

M. Tanguy a reconnu que le soutien américain, symbolisé par la visite du vice-président JD Vance à Budapest, avait pu desservir Viktor Orban.

«Cela dessert tout le temps. Nous sommes contre toutes les ingérences de toutes origines. Il faut toujours être patriote, souverainiste, faire de la politique pour son pays», a-t-il jugé.

Selon lui, la défaite de Viktor Orban n'est pas un recul des idées populistes en Europe mais est liée «à l'usure du pouvoir».

Le programme de M. Magyar, qui est un conservateur, «est à 90% de celui de M. Orban», a-t-il jugé.

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