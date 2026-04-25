  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hongrie Viktor Orban annonce qu'il ne siègera pas au Parlement

ATS

25.4.2026 - 22:33

Le Premier ministre nationaliste sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il se retirait du Parlement hongrois, après l'écrasante défaite électorale de sa coalition qui a mis fin à ses 16 années au pouvoir.

Viktor Orban a annoncé samedi qu'il ne siégera pas au Parlement hongrois après la défaite de sa coalition lors des dernières élections (archives).
Viktor Orban a annoncé samedi qu'il ne siégera pas au Parlement hongrois après la défaite de sa coalition lors des dernières élections (archives).
sda

Keystone-SDA

25.04.2026, 22:33

Orban a perdu le 12 avril face à un nouveau venu sur la scène politique, le conservateur pro-UE Peter Magyar, dont le parti a remporté une majorité des deux tiers au Parlement lors d'un scrutin marqué par une participation record dans ce pays d'Europe centrale.

À 62 ans, le dirigeant nationaliste, qui siège sans discontinuer au Parlement hongrois depuis la démocratisation en 1990, a appelé la semaine dernière à un «renouvellement complet» de son parti.

«Puisque le siège que j'ai remporté comme tête de liste de Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j'ai décidé de le rendre. Pour l'instant, on n'a pas besoin de moi au Parlement, mais pour la réorganisation du camp national», a déclaré Orban dans une vidéo publiée sur Facebook après une réunion du comité exécutif du parti Fidesz.

Il a ajouté que la direction lui avait recommandé de rester afin qu'il poursuive son travail en tant que président de Fidesz et qu'il était «prêt pour cette tâche» s'il est confirmé lors du congrès du parti, qui se tiendra en juin.

Lâcheté

Peter Magyar, qui a remporté les élections en promettant un «changement de régime», a accusé Orban de lâcheté.

«Le 'courageux' combattant de rue reste incapable d'une chose: assumer ses responsabilités... Avec un parrain de la mafia (aux commandes), il ne peut pas y avoir d'opposition démocratique», a déclaré le nouveau Premier ministre sur Facebook.

L'Assemblée nationale hongroise doit tenir sa session inaugurale le 9 mai, lorsque les nouveaux députés prêteront serment. Le parti Tisza de Magyar a obtenu 141 sièges, tandis que Fidesz-KDNP d'Orban en a décroché 52, et le parti d'extrême droite Notre Patrie 6, au sein de l'Assemblée nationale qui compte 199 membres.

Les plus lus

Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse
La conductrice du bus scolaire s'évanouit, les enfants évitent le pire !
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?
«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants