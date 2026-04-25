Le Premier ministre nationaliste sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il se retirait du Parlement hongrois, après l'écrasante défaite électorale de sa coalition qui a mis fin à ses 16 années au pouvoir.

Viktor Orban a annoncé samedi qu'il ne siégera pas au Parlement hongrois après la défaite de sa coalition lors des dernières élections (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Orban a perdu le 12 avril face à un nouveau venu sur la scène politique, le conservateur pro-UE Peter Magyar, dont le parti a remporté une majorité des deux tiers au Parlement lors d'un scrutin marqué par une participation record dans ce pays d'Europe centrale.

À 62 ans, le dirigeant nationaliste, qui siège sans discontinuer au Parlement hongrois depuis la démocratisation en 1990, a appelé la semaine dernière à un «renouvellement complet» de son parti.

«Puisque le siège que j'ai remporté comme tête de liste de Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j'ai décidé de le rendre. Pour l'instant, on n'a pas besoin de moi au Parlement, mais pour la réorganisation du camp national», a déclaré Orban dans une vidéo publiée sur Facebook après une réunion du comité exécutif du parti Fidesz.

Il a ajouté que la direction lui avait recommandé de rester afin qu'il poursuive son travail en tant que président de Fidesz et qu'il était «prêt pour cette tâche» s'il est confirmé lors du congrès du parti, qui se tiendra en juin.

Lâcheté

Peter Magyar, qui a remporté les élections en promettant un «changement de régime», a accusé Orban de lâcheté.

«Le 'courageux' combattant de rue reste incapable d'une chose: assumer ses responsabilités... Avec un parrain de la mafia (aux commandes), il ne peut pas y avoir d'opposition démocratique», a déclaré le nouveau Premier ministre sur Facebook.

L'Assemblée nationale hongroise doit tenir sa session inaugurale le 9 mai, lorsque les nouveaux députés prêteront serment. Le parti Tisza de Magyar a obtenu 141 sièges, tandis que Fidesz-KDNP d'Orban en a décroché 52, et le parti d'extrême droite Notre Patrie 6, au sein de l'Assemblée nationale qui compte 199 membres.