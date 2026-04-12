Le conservateur pro-européen Peter Magyar a remporté les élections législatives en Hongrie dimanche, avec probablement une supermajorité des deux tiers qui devrait lui laisser les mains libres pour défaire le système installé par le nationaliste Viktor Orban qui a concédé sa défaite après 16 ans de pouvoir.

Viktor Orbán, qui a érigé son pays de 9,5 millions d'habitants en modèle de démocratie illibérale, est considéré comme un exemple par de nombreux mouvements d'extrême droite à travers le monde. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Les résultats des élections, bien que non encore définitifs, sont clairs. Pour nous, ils sont douloureux mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner», a dit M. Orban depuis son QG de campagne, ajoutant avoir «félicité le parti vainqueur».

Selon les données du Bureau électoral, après dépouillement des bulletins dans quelques 72% des bureaux de vote, le parti Tisza de Peter Magyar pourrait se prévaloir de 138 des 199 sièges de l'assemblée hongroise contre 54 pour le Fidesz de Viktor Orban.

Le conservateur pro-européen Peter Magyar, à la tête du parti Tisza, est parvenu en deux ans à bâtir une opposition crédible, capable de rivaliser avec le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, dont la popularité s’est érodée sur fond de ralentissement économique. AFP

«Nous sommes optimistes, ou plutôt prudemment optimistes», avait déclaré en début de soirée M. Magyar dans son QG de campagne où sont réunis plusieurs milliers de supporters.

Parmi eux, Orsolya Rozgonyi s'est dit «vraiment très excitée». «Je suis venue à cet événement pleine d'espoir, donc je pourrais résumer en disant que je suis optimiste quant au changement, bien sûr», ajoute la responsable des ressources humaines de 28 ans.

Portrait Qui est Viktor Orbán? Au pouvoir en Hongrie depuis 2010, Viktor Orban s’est imposé comme l’une des figures majeures du populisme européen et le promoteur de la «démocratie illibérale». Régnant sans partage sur la Hongrie depuis 2010, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a vu son aura se ternir ces dernières années en raison d’une corruption devenue plus visible aux yeux d’une population contrainte de se serrer la ceinture. Le dirigeant de 62 ans, qui a fait de son pays un laboratoire de la démocratie illibérale, s’est construit une stature internationale à travers ses passes d’armes avec Bruxelles et ses relations avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Né en 1963 dans un village près de Budapest, il se fait d’abord connaître comme jeune libéral lorsqu’il défie le régime communiste en 1989 en appelant à la démocratie. Un an plus tôt, il avait cofondé le Fidesz, parti des jeunes démocrates, après des études de droit à Budapest et un passage à Oxford grâce à une bourse de la fondation Soros. Il opère ensuite un virage conservateur, fondé sur les valeurs familiales, rurales et chrétiennes. Élu député en 1990, il devient Premier ministre pour la première fois en 1998, à 35 ans. Battu en 2002 puis en 2006, il revient au pouvoir en 2010 dans un contexte de crise économique et engage une transformation profonde des institutions hongroises. Il a renforcé progressivement le contrôle de son camp sur les médias, la justice et une partie des universités, tout en revendiquant en 2014 la construction d’un «État illibéral». Sa stratégie politique repose sur la désignation d’ennemis extérieurs (Bruxelles, les migrants, puis l’Ukraine) qui lui a permis de consolider sa base électorale. Une ligne fragilisée par la stagnation économique, la hausse du coût de la vie et les critiques sur la corruption. Texte: Agence France Presse (AFP) En savoir plus

Le taux de participation qui n'est pas encore définitif à ces élections dont le résultat est scruté par de nombreuses capitales à travers le monde, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, était de 77,80% à 18H30 (16H30 GMT), dépassant le précédent record de 70,5% établi lors des législatives de 2002, selon la commission électorale.

Le surcroît de mobilisation a concerné surtout les villes moyennes et les jeunes, selon des analystes.

«Entre l'Est ou l'Ouest»

Novice en politique, Peter Magyar a réussi en deux ans à construire un mouvement d'opposition capable de faire tomber Viktor Orban qui a forgé un système à son service et celui de ses proches depuis son retour au pouvoir en 2010.

Après avoir voté en début de matinée à Budapest, Peter Magyar, 45 ans, avait appelé les Hongrois à se mobiliser pour cette «élection décisive».

«Nous choisissons entre l'Est ou l'Ouest, la propagande ou un débat public honnête, la corruption ou une vie publique intègre (...)», a-t-il dit, ajoutant plus tard dans la matinée: «ce soir, le cauchemar que nous avons vécu ces dernières années prendra fin».

«Je suis là pour gagner», avait déclaré de son côté Viktor Orban après son vote à Budapest, mettant en avant ses amitiés à travers le monde «des Etats-Unis à la Chine, en passant par la Russie et le monde turc» et envoyant une énième pique à Bruxelles, qu'il accuse de vouloir priver la Hongrie de «sa souveraineté».

Le dirigeant nationaliste a reçu le soutien très appuyé du président américain, Donald Trump qui a multiplié les messages vendredi, promettant de mettre la «puissance économique» des Etats-Unis au service de son «ami» anti-immigration comme lui. Son vice-président, JD Vance, est venu à Budapest cette semaine vanter ses mérites et critiquer l'ingérence des «bureaucrates de Bruxelles».

Mais «dans un contexte de tensions accrues, il est devenu plus difficile de présenter Trump comme un garant de stabilité, celui-ci étant perçu par certains comme un facteur d'incertitude sur la scène internationale», a souligné Bulcsu Hunyadi, analyste chez Political Capital.

Des partisans de Peter Magyar dans les rues de Budapest. AFP

Viktor Orban, qui a érigé son pays de 9,5 millions d'habitants en modèle de démocratie illibérale, est considéré comme un exemple par de nombreux mouvements d'extrême droite à travers le monde.

Il est aussi proche du président russe, Vladimir Poutine, et a régulièrement critiqué les sanctions de l'Union européenne contre la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en 2022.

Selon le centre de réflexion américain Center for American Progress, «c'est une défaite retentissante pour l'autoritarisme, dont l'écho dépasse largement les frontières de la Hongrie. C'est aussi un coup majeur porté à ceux qui voyaient dans le modèle corrompu de Viktor Orban un modèle à suivre, y compris Donald Trump».

Corruption et stagnation de l'économie

L'UE, dont la Hongrie fait partie depuis 2004, a gelé des milliards d'euros de financements, l'accusant de saper l'Etat de droit. Durant sa campagne, M. Orban a promis de poursuivre sa répression contre les «fausses organisations de la société civile, les journalistes vendus, les juges (et) les politiciens».

Viktor Orban s'est aussi présenté comme un rempart contre l'Ukraine, qu'il accuse de vouloir entraîner les Hongrois dans la guerre. Mais face à la stagnation de l'économie et une corruption devenue trop flagrante, l'argument n'a pas pris, selon des analystes.

L’Europe exulte

Les réactions n’ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux, avant même l’annonce officielle des résultats. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est félicitée de l’issue du scrutin, estimant que «la Hongrie a choisi l'Europe».

«Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie» Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

«Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», s’est réjouie la dirigeante de l'exécutif européen après la défaite du Premier ministre sortant Viktor Orban, estimant que par ce vote, «un pays a repris son chemin européen».

Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon.



Europe’s heart is beating stronger in Hungary tonight. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Le président français, Emmanuel Macron, a lui aussi réagi en adressant ses félicitations à Peter Magyar pour sa victoire. Il a salué un tournant, évoquant «une victoire pour la Hongrie en Europe».

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Le chancelier allemand Friedrich Merz a, à son tour, adressé ses «sincères félicitations» au vainqueur du scrutin. Sur la plateforme X, il s’est dit «impatient de travailler avec vous», appelant à «unir nos forces pour une Europe forte, sûre et surtout unie».

Développement suit...

Archives sur l’élection de Viktor Orbán, en 2022