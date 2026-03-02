  1. Clients Privés
Première à l’ONU «Honteux» - Melania Trump entre dans l’Histoire et suscite la controverse !

ATS

2.3.2026 - 22:55

Melania Trump, présidente inédite d'un Conseil de sécurité bondé, a plaidé lundi la cause des enfants victimes de guerre à travers le monde, deux jours après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Keystone-SDA

02.03.2026, 22:55

02.03.2026, 23:17

«Les Etats-Unis sont aux côtés de tous les enfants à travers le monde. J'espère que bientôt, la paix sera avec vous», a-t-elle déclaré, deux jours après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

«Aux familles qui ont perdu leurs héros qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, leur courage et dévouement ne sera pas oublié», a-t-elle également lancé, après les premières morts américaines dans la guerre au Moyen-Orient.

A la surprise générale, ses services avaient annoncé la semaine dernière qu'elle entrerait «dans l'Histoire» en tenant le marteau de cette réunion alors que les Etats-Unis assurent la présidence du Conseil en mars. «Merci madame la présidente», a lancé l'ambassadrice grecque Aglia Balta, qui a pris la parole juste après la première dame.

Selon l'ONU, c'est la première fois que l'épouse ou l'époux d'un président ou présidente en exercice dans le monde préside une telle réunion. Les Etats-Unis ont choisi le thème des enfants, de la technologie et de l'éducation lors des conflits pour cette réunion. Un sujet cher à Melania Trump qui a notamment négocié avec Moscou pour obtenir la libération d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie.

«La grande vague arrive». Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

«La grande vague arrive»Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

«Potentiel jamais réalisé»

Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale de l'ONU, a rendu «hommage» à la première dame pour «son engagement personnel» pour réunir ces enfants avec leurs familles. L'ambassadeur français Jérome Bonnafont a décrit sa présence comme un «encouragement, comme le fut voici quelques décennies la contribution d'une autre première dame, Eleanor Roosevelt, à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'Homme». Mais cela suffira-t-il à faire oublier les critiques de l'administration de Donald Trump contre l'ONU ?

Le président américain a récemment répété que l'ONU avait «un grand potentiel» mais ne l'avait «jamais réalisé», et son ambassadeur aux Nations unies, Mike Waltz, s'en est pris samedi directement au Conseil de sécurité, incapable de faire respecter ses multiples résolutions sur l'Iran, notamment son programme nucléaire.

La présence de l'ambassadeur iranien à la réunion d'urgence du Conseil samedi quelques heures après le début des frappes contre l'Iran «tourne cet organe en dérision, a-t-il lancé, déplorant un manque de «clarté morale» de l'ONU.

«Malheureusement, c'est comme ça». Donald Trump tente de justifier l'opération Iran

«Malheureusement, c'est comme ça»Donald Trump tente de justifier l'opération Iran

«Honteux et hypocrite»

Daniel Forti, analyste pour International Crisis Group, doute que la visite de la première dame marque un changement d'attitude de l'administration Trump envers les Nations unies. Cela va «seulement renforcer les contradictions inhérentes à la politique américaine sur la guerre et la paix», a-t-il indiqué à l'AFP avant la réunion.

Une question dont l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani s'est emparé en parlant à la presse: «Il est profondément honteux et hypocrite qu'au premier jour de leur présidence (...), les Etats-Unis aient convoqué» cette réunion «alors qu'en même temps ils ont lancé des missiles qui ont frappé des villes iraniennes et des écoles, tuant des enfants».

Ce que l'on sait. Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban

Ce que l'on saitFrappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban

Impayés

Les observateurs pointent d'autre part du doigt le fait que depuis un an, les Etats-Unis se sont notamment retirés de l'Unesco, en charge de l'éducation, de la science et de la culture et ont décidé de ne plus travailler avec la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés.

Certains estiment aussi que le «Conseil de paix» créé par le président américain cherche à court-circuiter le Conseil de sécurité et les arriérés de paiement américains pèsent largement sur les finances de l'ONU en crise.

Alors qu'un projet de réforme de l'institution a été lancé, Washington a toutefois payé il y a quelques jours 160 millions de dollars au budget général de l'ONU, dont ils sont en principe le premier contributeur, après n'avoir rien versé pendant toute l'année 2025. Mais leurs impayés se montent encore à plus de 4 milliards pour le budget général et celui du maintien de la paix, selon l'ONU.

Archive sur Melania Trump

Trump embrasse sa femme Melania lors de son discours !

Trump embrasse sa femme Melania lors de son discours !

Trump embrasse sa femme Melania, à nouveau First Lady, lors de son discours.

06.11.2024

