  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame au Kenya Huit élèves arrêtées pour «incendie volontaire» après l'embrasement d'un dortoir

Angelica Zermatten

29.5.2026

Huit élèves d'un pensionnat de filles du Kenya, soupçonnées «d'incendie volontaire», ont été arrêtées après l'embrasement dans la nuit de mercredi à jeudi d'un dortoir qui a tué 16 de leurs camarades et en a blessé 79 dans la ville de Gilgil, a annoncé vendredi la police.

Seize élèves ont péri et 79 ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré peu après minuit jeudi dans un dortoir de l'école de filles Utumishi de Gilgil, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi.
Seize élèves ont péri et 79 ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré peu après minuit jeudi dans un dortoir de l'école de filles Utumishi de Gilgil, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi.
AFP

Agence France-Presse

29.05.2026, 14:34

«Les enquêteurs continuent d'enregistrer des dépositions et d'analyser tous les indices disponibles pour reconstruire le déroulement des événements, établir toutes les circonstances des événements et déterminer le mobile», explique la police kényane dans un communiqué.

«Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier huit élèves comme suspectes potentielles en lien avec la préparation et l'exécution de l'incendie volontaire présumé», lesquelles «ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue», poursuit la police.

Seize élèves ont péri et 79 ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré peu après minuit jeudi dans un dortoir de l'école de filles Utumishi de Gilgil, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi.

Kenya. 16 élèves d'une école de filles tuées et 79 blessées dans l'incendie d'un dortoir

Kenya16 élèves d'une école de filles tuées et 79 blessées dans l'incendie d'un dortoir

Selon la police, les seize corps ont été retrouvés dans le dortoir incendié, situé à l'étage supérieur d'un bâtiment de deux niveaux et qui pouvait accueillir 270 élèves, sur 135 lits superposés. Le nombre de pensionnaires présentes dans le dortoir au moment de l'incendie n'a pas été indiqué jusqu'ici.

Les enquêteurs continuent de travailler à «déterminer le point de départ de l'incendie, à analyser les traces de combustion, à identifier les potentielles sources de déclenchement, la présence d'un quelconque accélérant, et évaluer les installations électriques (...) pour établir la cause et le déroulement exacts des événements», assure la police.

De nombreux élèves sont en pension au Kenya, héritage des missionnaires et de la colonisation britannique.

Le pays d'Afrique de l'Est a déjà connu de très nombreux incendies meurtriers dans les dortoirs de ses établissements scolaires - plus d'une douzaine recensés depuis 2024. Le phénomène, causé tantôt par la vétusté des installations, tantôt par les élèves eux-mêmes, avait atteint des records en 2016, quand 117 incendies volontaires avaient frappé des établissements d'enseignement secondaire en à peine trois mois.

Les plus lus

Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon
Crans-Montana: voilà l'homme qui va tenter de mettre tout le monde d'accord
La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
Harcèlement, manipulation... Une sombre affaire entre folie et proxénétisme
Un arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel
Jannik Sinner sorti, qui sont les prétendants au titre désormais ?