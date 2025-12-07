La bibliothèque Mario de Andrade, où les œuvres ont été dérobées (archives). Alf Ribeiro

Huit gravures du peintre français Henri Matisse et cinq du peintre brésilien Candido Portinari ont été volées dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, a annoncé dimanche la mairie.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon les médias locaux, deux hommes armés ont pénétré dans la bibliothèque Mario de Andrade et se sont enfuis dans les oeuvres d'art.