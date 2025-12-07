  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Brésil Huit gravures de Matisse volées dans une bibliothèque de São Paulo

Basile Mermoud

7.12.2025

La bibliothèque Mario de Andrade, où les œuvres ont été dérobées (archives).
La bibliothèque Mario de Andrade, où les œuvres ont été dérobées (archives).
Alf Ribeiro

Huit gravures du peintre français Henri Matisse et cinq du peintre brésilien Candido Portinari ont été volées dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, a annoncé dimanche la mairie.

Agence France-Presse

07.12.2025, 20:29

Selon les médias locaux, deux hommes armés ont pénétré dans la bibliothèque Mario de Andrade et se sont enfuis dans les oeuvres d'art.

Les plus lus

Soirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta
«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad
Une voiture percute la vitrine d'un tea-room à Lausanne
Justin Trudeau et Katy Perry officialisent leur relation
Marco Odermatt s'impose enfin en géant sur la «Birds of Prey» !
Yverdon-les-Bains s’empare du record du monde de la plus grande fresque en LEGO