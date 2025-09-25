  1. Clients Privés
Iran Huit morts et 142 blessé dans des frappes israéliennes sur Sanaa

Basile Mermoud

25.9.2025

Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis, ont fait au moins huit morts et 142 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël.

La chaîne de télévision Al-Massirah des rebelles a annoncé qu'un centre de détention abritant des prisonniers avait été touché.
AFP

Agence France-Presse

25.09.2025, 21:43

Des collaborateurs de l'AFP à Sanaa ont indiqué avoir entendu des explosions dans la ville, et vu des colonnes de fumée s'élever de trois endroits différents de la capitale. Les sites touchés ont été bouclés par les autorités, a indiqué l'un d'entre eux.

Guerre à GazaIsraël intensifie ses préparatifs pour une offensive sur Gaza-ville

La «brutalité» israélienne «a fait plusieurs victimes civiles», a d'abord déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi faisant état de deux morts et 48 blessés. Il a ensuite révisé ce bilan à huit morts et 142 blessés, alors que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres. La chaîne de télévision Al-Massirah des rebelles a annoncé qu'un centre de détention abritant des prisonniers avait été touché.

Une centrale électrique et deux quartiers résidentiels ont été pris pour cible, a-t-elle affirmé, diffusant des photos de bâtiments aux fenêtres détruites par les bombes. Sur un cliché, des morceaux de métal tordu et des débris de béton jonchent une rue sous le regard des passants. Un autre montre des personnes sur le toit d'un édifice gravement endommagé.

«Un coup puissant»

Ces frappes, qu'Israël a confirmé avoir menées, interviennent au lendemain d'une attaque au drone revendiquée par les rebelles yéménites dans la cité balnéaire israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge. Selon les secours locaux, 22 personnes ont été blessées.

Sur X, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé que les frappes avaient «éliminé des dizaines de terroristes houthis, et détruit des stocks de drones et d'armements», parlant d'«un coup puissant» porté aux rebelles.

«Les sirènes ont retenti»Tsahal annonce avoir intercepté «projectile houthi» tiré vers Israël depuis le Yémen

L'armée israélienne a précisé dans un communiqué avoir ciblé «le quartier général de l'état-major, des complexes relevant des services de sécurité et de renseignement du régime terroriste, le siège des relations publiques militaires des Houthis, ainsi que des camps militaires où ont été identifiés des armes et des combattants» houthis.

Selon l'armée, les camps visés servaient à «stocker des armes et à planifier et exécuter des attaques terroristes contre Israël». Le communiqué militaire annonce qu'Israël «mènera prochainement d'autres opérations offensives contre le régime houthi».

«Coup douloureux»

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les Houthis ont multiplié les tirs de missiles et de drones en direction d'Israël ainsi que les attaques contre des navires marchands présumés liés à Israël au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

En riposte, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.

La chaîne Al-Massirah a la première annoncé le raid israélien alors qu'elle s'apprêtait à diffuser un discours du chef des rebelles soutenus par l'Iran, Abdelmalek al-Houthi.

Au YémenLes Etats-Unis ont frappé plus de 1000 cibles en un mois

Les autorités houthies ont mis en garde les Yéménites contre la publication d'images des lieux touchés par les frappes, qualifiée de «service rendu à l'ennemi». «Toute attaque sur des villes israéliennes sera contrée par un coup douloureux porté au régime terroriste houthi,» avait déclaré mercredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, après le tir houthi sur Eilat.

C'était la deuxième fois qu'Eilat, à l'extrême sud d'Israël, était touchée par un drone en moins d'une semaine, selon les autorités israéliennes.

En août, des frappes israéliennes près de Sanaa ont tué le Premier ministre des Houthis, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, ainsi que neuf ministres et deux responsables du gouvernement des rebelles. Plus tôt ce mois-ci, des frappes israéliennes ont fait 46 morts selon les Houthis, parmi lesquels figuraient des journalistes.