Quand le Premier ministre albanais se paie Trump devant Macron

Lors du sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague, un lapsus du président américain Donald Trump provoque l’hilarité. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, en profite pour plaisanter devant Emmanuel Macron à propos d’une prétendue « ligne de conflit » entre l’Albanie et l’Azerbaïdjan.

Le Premier ministre albanais se moque de Trump avec Macron. 02.10.2025

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Trump a parlé à tort d'un conflit entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan alors qu'il parlait en réalité de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a réagi avec humour lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron.

«Vous devriez également féliciter l'Albanie et l'Azerbaïdjan», a plaisanté Rama. Montre plus

Le 7e sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague avait en principe des thèmes géopolitiques lourds à l'ordre du jour jeudi – mais un lapsus du président américain Donald Trump a provoqué un moment de gaieté.

Trump avait auparavant évoqué dans un discours un prétendu «conflit entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan», alors qu'il s'agissait des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a profité de cette erreur pour lâcher une pique lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. «Vous devriez également féliciter l'Albanie et l'Azerbaïdjan», a-t-il déclaré en guise de clin d'œil, au grand amusement de son homologue français.

La vidéo de la scène s'est rapidement répandue sur les médias sociaux.