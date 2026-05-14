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L'hiver fait son retour Une tempête de neige record ensevelit une ville russe

Adrian Kammer

14.5.2026

Une violente tempête de neige a enseveli cette semaine la ville russe de Noïabrsk et d'autres régions de Sibérie occidentale. Ces intempéries ont battu un record vieux de 90 ans.

Adrian Kammer

14.05.2026, 21:27

15.05.2026, 15:27

Les quelques flocons tombés cette semaine dans les régions montagneuses de Suisse ne sont rien comparés à la Sibérie occidentale. La ville de Noïabrsk, au nord-ouest de la Sibérie, a enregistré les précipitations les plus importantes pour un mois de mai depuis 90 ans.

Des vents violents ont formé des amoncellements de neige de plusieurs mètres de haut et paralysé certaines parties de la ville. Les météorologues expliquent ces conditions météorologiques extrêmes dans la ville russe par une vague d'air froid arctique qui a rencontré des masses d'air humide dans la région.

Les habitants surpris

Dans les régions russes de Yamal-Nenets, où se trouve la ville de Noïabrsk, et de Yugra, les changements météorologiques brusques sont assez fréquents au printemps. La neige en mai n'est donc pas rare. L'ampleur de la tempête de cette année a toutefois surpris même les quelque 110'000 habitants de la ville. Des vidéos de Noïabrsk se sont rapidement propagées sur X et Telegram. 

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