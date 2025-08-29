«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actes de déstabilisation «Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !

Gregoire Galley

29.8.2025

La diplomatie russe a dénoncé vendredi les «insultes vulgaires» et «dépassant les limites de la décence» du président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié la semaine dernière Vladimir Poutine d'"ogre" et de «prédateur».

Emmanuel Macron avait qualifié la semaine dernière Vladimir Poutine d'"ogre" et de «prédateur».
Emmanuel Macron avait qualifié la semaine dernière Vladimir Poutine d'"ogre" et de «prédateur».
ats

Agence France-Presse

29.08.2025, 15:33

Ces propos «dépassent les limites non seulement du raisonnable mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence étatique de presse Ria Novosti.

Mme Zakharova a accusé en retour la France d'avoir une «idéologie de charognards» et de «tirer un avantage politique» du conflit armé déclenché par l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022.

La semaine dernière, alors que les efforts s'intensifiaient pour trouver une issue au conflit, Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d'"ogre à nos portes" et de «prédateur» qui «ne veut pas la paix».

Les relations entre la France et la Russie sont au plus bas depuis plusieurs années. Paris accuse Moscou d'être à l'origine d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation sur le territoire français, tandis que la France se voit reprocher son soutien militaire à l'Ukraine ou encore de censurer des médias russes.

L'Europe ne doit pas être «naïve». Macron: «Poutine est un prédateur, un ogre à nos portes»

L'Europe ne doit pas être «naïve»Macron: «Poutine est un prédateur, un ogre à nos portes»

Les plus lus

«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris
Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!