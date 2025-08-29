«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !

La diplomatie russe a dénoncé vendredi les «insultes vulgaires» et «dépassant les limites de la décence» du président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié la semaine dernière Vladimir Poutine d'"ogre" et de «prédateur».

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ces propos «dépassent les limites non seulement du raisonnable mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence étatique de presse Ria Novosti.

Mme Zakharova a accusé en retour la France d'avoir une «idéologie de charognards» et de «tirer un avantage politique» du conflit armé déclenché par l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022.

La semaine dernière, alors que les efforts s'intensifiaient pour trouver une issue au conflit, Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d'"ogre à nos portes" et de «prédateur» qui «ne veut pas la paix».

Les relations entre la France et la Russie sont au plus bas depuis plusieurs années. Paris accuse Moscou d'être à l'origine d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation sur le territoire français, tandis que la France se voit reprocher son soutien militaire à l'Ukraine ou encore de censurer des médias russes.