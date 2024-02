Ignazio Cassis s’exprimera devant les Nations Unies à New York jeudi et vendredi à l’occasion des deux ans de la guerre en Ukraine. Le chef du DFAE participera aux débats du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation dans ce pays, ainsi qu’à un événement parallèle axé sur le déminage humanitaire.

Le chef de la diplomatie suisse s'exprimera jeudi sur ce thème du déminage en Ukraine. La contamination d’un tiers du territoire ukrainien – soit quatre fois la superficie de la Suisse – par des mines et autres munitions a des conséquences dramatiques, tant pour les populations locales que pour la sécurité alimentaire mondiale, souligne mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Leur élimination est une condition préalable au processus de reconstruction de l’Ukraine et au retour des personnes déplacées. Fortement engagée sur cette thématique, la Suisse organisera une «Ukraine Mine Action Conference» au niveau ministériel en octobre prochain.

Vendredi, le Tessinois s’exprimera devant l’Assemblée générale, puis au Conseil de sécurité de l’ONU. Il réitèrera l’appel de la Suisse à respecter la charte des Nations unies et le droit international humanitaire, ainsi que son engagement en faveur d’«une paix globale, juste et durable» en Ukraine.

Le chef du DFAE rappellera, dans ces deux enceintes, l’intention de la Suisse d’organiser une conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine.

cc, ats