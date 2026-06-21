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«Je lui souhaite le meilleur!» «Il a échoué lamentablement» : Trump enterre Starmer avant même sa démission

Basile Mermoud

21.6.2026

La relation entre Keir Starmer et Donald Trump a été marquée par certaines périodes de tensions (archives).
La relation entre Keir Starmer et Donald Trump a été marquée par certaines périodes de tensions (archives).
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

21.06.2026, 18:11

Donald Trump a déclaré dimanche souhaiter «le meilleur» au Premier ministre britannique Keir Starmer, prenant pour acquis une démission du dirigeant travailliste et critiquant ses politiques en matière d'immigration et d'énergie.

«Je réfléchis aux réalités politiques». Royaume-Uni: Keir Starmer pourrait annoncer sa démission lundi

«Je réfléchis aux réalités politiques»Royaume-Uni: Keir Starmer pourrait annoncer sa démission lundi

«Keir Starmer va démissionner comme Premier ministre du Royaume-Uni. Il a échoué lamentablement sur deux sujets très importants - L'IMMIGRATION ET L'ENERGIE (EXPLOITEZ LE PETROLE DE LA MER DU NORD!). Je lui souhaite le meilleur!», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, au moment où la presse britannique pronostique un départ de Keir Starmer dans les prochains jours.

Le dirigeant travailliste a répété vendredi qu'il se battrait pour rester au pouvoir, après l'élection au Parlement de son principal rival Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, désormais favori pour le déloger de Downing Street.

Le ministre du Commerce britannique Peter Kyle a déclaré dimanche que le Premier ministre, miné par l'impopularité, «prenait le temps de réfléchir aux réalités politiques, aux défis et aux opportunités auxquels il est confronté».

Le Labour se déchire. Royaume-Uni: Starmer s’accroche coûte que coûte au pouvoir face à Andy Burnham

Le Labour se déchireRoyaume-Uni: Starmer s’accroche coûte que coûte au pouvoir face à Andy Burnham

La relation entre Keir Starmer et Donald Trump a été marquée par certaines périodes de tensions. Le président américain a multiplié les attaques ces derniers mois, notamment en raison des réserves émises par le gouvernement britannique face aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

«Ce n'est pas à Winston Churchill que nous avons affaire», avait cinglé le président américain début mars à l'adresse de Keir Starmer.

Archives sur le G7, qui avait réuni Donald Trump et Keir Starmer:

Le couple Macron accueille les dirigeants du G7

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Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont accueilli les dirigeants du G7 à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, lundi 15 juin.

16.06.2026

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