Un attaquant du Capitole brigue un poste politique

Il était le visage de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, a été condamné, puis gracié par Donald Trump : Adam Johnson pourrait désormais être élu à un poste politique. Qu'est-ce que cela dit de la culture aux Etats-Unis ?

La police tente de protéger le Capitole des intrus. Julio Cortez/AP/dpa

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Adam Johnson a connu une célébrité douteuse lors de la prise du Capitole américain : il était l'homme qui s'est fait prendre en photo avec le pupitre de Nancy Pelosi.

Cinq ans après la tempête du Capitole, Johnson se présente à un poste local en Floride et utilise sciemment sa notoriété d'alors dans sa campagne électorale.

Sa candidature est considérée comme un test pour savoir si l'évaluation politique du 6 janvier s'est déplacée au point de ne plus nuire - mais de pouvoir être utile. Montre plus

Le 6 janvier 2021, Adam Johnson arbore un large sourire en portant le pupitre de Nancy Pelosi comme un trophée à travers les couloirs. L'image fait le tour du monde - et fait de Johnson une figure symbolique de l'assaut du Capitole américain par des milliers de partisans de Trump.

Cinq ans plus tard, le même homme figure sur un bulletin de vote en Floride. Adam Johnson, le «lectern guy» (lectern : pupitre), est candidat à un poste politique local dans le comté de Manatee, au sud de Tampa. Il s'agit d'un poste anodin, responsable des plans d'urbanisme, des infrastructures, des questions budgétaires.

Et pourtant, cette candidature est tout sauf locale. Elle est un test pour voir dans quelle mesure le récit de la prise du Capitole le 6 janvier 2021 a changé - ou pas. Le passé d'émeutier de Johnson n'est pas seulement un fardeau. C'est aussi son capital politique.

La tempête du Capitole ne doit pas être une tare

Adam Johnson a certes été condamné pour sa participation à l'assaut du Capitole, mais il s'en est relativement bien tiré sur le plan juridique. Il a purgé une courte peine de prison (75 jours) et a dû payer une amende de 5 000 dollars américains. Début 2025, il a finalement été gracié par Donald Trump, en même temps que d'autres participants à l'assaut du Capitole.

C'est justement cet homme qui, selon ses propres dires, a rarement voté et qui doute publiquement que l'élection présidentielle de 2020 se soit déroulée de manière équitable, qui a désormais suffisamment confiance dans le système politique pour se présenter lui-même à un poste. Adam Johnson veut se faire élire au conseil d'administration du comté de Manatee - et espère que sa notoriété de «lectern guy» l'y aidera.

For this photo, they gave me

-75 days in federal prison

-$5,000 fine

-200 hours of community service

-1 year of supervised release



But what I took from them was their pride. I'd take that deal every time.



Happy Patriots Day. pic.twitter.com/f5AEUT42rF — The Lectern Guy🇺🇸 (@lecternleader) January 6, 2025

Johnson a en tout cas déposé sa candidature de manière démonstrative le jour du cinquième anniversaire de la tour du Capitole : pour des raisons de relations publiques. «On est tout de suite sur toutes les lèvres», déclare Johson dans une interview à une chaîne de télévision locale, sans cacher que sa notoriété lui est utile. L'excitation suscitée par l'assaut du Capitole est pour lui tout à fait positive. Ainsi, sa photo avec le pupitre de Pelosi serait du «marketing gratuit» : Johnson en a fait son symbole de campagne.

La candidature est «au cœur de la crise de l'Amérique».

Il semble étrange que ce soit justement un ennemi déclaré de la démocratie qui veuille se faire élire démocratiquement. Johnson se met en scène comme un outsider qui se présente contre un establishment politique. «Il incarne vraiment le cœur de la crise dans laquelle se trouve l'Amérique», déclare Stephen Marche, auteur du livre "The Next Civil War" dans le «Washington Post». «Il y a quelqu'un qui a littéralement sali les symboles de la démocratie et qui essaie maintenant de faire partie de cette démocratie. C'est une sorte de contradiction interne qui est extrêmement, extrêmement dangereuse».

Johnson n'est peut-être «que» candidat à un poste au niveau local. Mais pour les critiques, c'est là que commence la relativisation de l'attaque contre les institutions démocratiques : Pour Johnson, le 6 janvier fait partie de la marque politique sur laquelle il est possible de capitaliser.

Adam Johnson a été condamné à une peine de prison et à une amende pour sa participation à l'assaut du Capitole. KEYSTONE

«Connu, mais pas forcément digne de confiance»

Ce qui est particulièrement controversé, c'est que Johnson présente son acte de l'époque différemment aujourd'hui que lors du procès. Alors qu'il a plaidé coupable et exprimé des remords lors du procès, il décrit désormais son rôle comme une protestation légitime.

«Je pense avoir exercé mon droit à la liberté d'expression et de protestation conformément au Premier amendement de la Constitution», déclare aujourd'hui Johnson. «Je suis entré dans un bâtiment, j'ai pris une photo avec un meuble et je suis reparti». Le discernement a l'air différent - c'est ce que montrent également des posts plus récents de Johnson.

Stopped by to bury the metaphorical hatchet and maybe get some help with my portfolio. pic.twitter.com/5sm5rTcFX4 — The Lectern Guy🇺🇸 (@lecternleader) March 3, 2026

Johnson réussira-t-il avec sa stratégie ? Dans le comté de Manatee, les républicains dominent certes, mais pour Johnson, il n'est même pas clair s'il survivra aux primaires du mois d'août. Enfin, les élections locales suivent leurs propres règles. L'infrastructure, la construction de logements et les impôts y comptent davantage que la politique symbolique nationale. Un observateur local résume ainsi la situation à «YourObserver» : Johnson est certes «très connu, mais pas forcément digne de confiance».

Une élection locale pourrait envoyer un signal

Le fait même que Johnson se présente en tant qu'attaquant du Capitole condamné montre à quel point la souveraineté d'interprétation politique de l'événement s'est déplacée. D'autant plus qu'il n'est pas le seul.

Plusieurs personnes impliquées ou soutenant le 6 janvier ont tenté de prendre pied sur la scène politique au cours des dernières années. En voici deux exemples : En Oregon, David Medina, accusé d'obstruction à une procédure officielle et gracié par la suite, se présente aux élections de gouverneur. En Caroline du Sud, Tyler Dykes, condamné pour coups et blessures sur des officiers de police et gracié par la suite, se présente pour un siège à la Chambre des représentants.

Jusqu'à présent, le succès des partisans du Capitole aux élections a été très limité. Les candidats ont certes réussi à attirer l'attention, mais ils n'ont pas remporté de victoire électorale. Selon l'AP, il n'existe pas de cas où un participant condamné de la Tempête du Capitole a ensuite gagné un poste.

C'est précisément pour cette raison que les regards se tournent d'autant plus vers cette élection discrète en Floride. Si Johnson devait gagner, ce serait plus qu'une décision locale. Ce serait un signal : que le 6 janvier n'est plus une tare, mais qu'il peut être utilisé politiquement. Pour la démocratie aux Etats-Unis, ce ne serait pas le meilleur signe.