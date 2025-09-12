  1. Clients Privés
Chaos politique «Il ne peut pas se laver les mains de cette situation» - Macron houspillé

Gregoire Galley

12.9.2025

Le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand a appelé vendredi Emmanuel Macron à s'exprimer «devant la nation» pour «expliquer comment il voit les choses pour les 19 mois qui restent», avant l'échéance présidentielle en 2027.

Agence France-Presse

12.09.2025, 09:53

«Il ne peut pas se laver les mains de cette situation dont il est le responsable (...) Il doit nous expliquer comment il voit les choses pour les 19 mois», a estimé Xavier Bertrand sur RTL, rappelant qu'"un Premier ministre n'est pas un consommable, quand même".

Le chef de l'État doit expliquer «comment il va réparer la situation», a-t-il ajouté, l'enjoignant à dire qu'il est «prêt à ce qu'on change fondamentalement de politique».

France. Attendu au tournant, Sébastien Lecornu prend ses marques à Matignon

FranceAttendu au tournant, Sébastien Lecornu prend ses marques à Matignon

S'il souhaite que le président de la République aille jusqu'au bout de son mandat, «parce que je n'ai pas envie de connaître le chaos», Xavier Bertrand, qui nourrit des ambitions élyséennes et dont le nom a plusieurs fois circulé pour Matignon, a insisté:  «je veux que la politique change».

«Vous ne pouvez pas continuer à avoir autant de problèmes de pouvoir d'achat (...) Il y a des Français qui aujourd'hui, même des Français qui bossent, n'arrivent pas à faire les repas dont on a absolument besoin», a-t-il souligné. Il a proposé une baisse de l'impôt sur le revenu pour les «catégories populaires, sur les classes moyennes».

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, un très proche d'Emmanuel Macron, a reçu jeudi les dirigeants du «socle commun» ainsi que les présidents des deux chambres, la macroniste Yaël Braun-Pivet et le LR Gérard Larcher.

Il doit échanger avec les partenaires sociaux (syndicats et patronat), vendredi - notamment avec la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon - et lundi. La gauche et le RN devraient être conviés dans un second temps.

«Un animal politique». Qui est Sébastien Lecornu, le fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron ?

«Un animal politique»Qui est Sébastien Lecornu, le fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron ?

