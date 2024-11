Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi la Russie d'avoir frappé son infrastructure énergétique avec des bombes à sous-munitions, minant de facto ces sites et compliquant les réparations. Il s'agit à ses yeux d'une escalade «méprisable».

🔴 L'Ukraine fait état d'une "attaque massive" sur ses infrastructures énergétiques cette nuit pic.twitter.com/puu69L5krm — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2024

«Ces armes à sous-munitions compliquent considérablement la tâche de nos sauveteurs et de nos ingénieurs en électricité qui doivent éliminer les conséquences des frappes, et il s'agit là d'une escalade tout à fait méprisable des tactiques terroristes russes», a-t-il souligné sur les réseaux sociaux après l'attaque massive russe menée dans la nuit et à l'aube.

Les armes à sous-munitions sont des bombes, missiles ou roquettes qui larguent une multitude d'autres engins explosifs, dont une proportion importante n'explose pas au moment de l'impact. Cela mine donc de larges surfaces et représente un danger durable pour les civils, les secours et les équipes de maintenance des sites touchés.

Un million d'Ukrainiens privés d'électricité

Les attaques massives de la Russie contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, comme celle menée jeudi, prouvent que l'Ukraine «a besoin de systèmes de défense aérienne dès maintenant», a insisté M. Zelensky. «C'est particulièrement important en hiver, lorsque nous devons protéger nos infrastructures contre les attaques délibérées des Russes», a-t-il encore insisté.

Alors que les températures tournent autour de 0°C dans une large partie du pays, plus d'un million d'Ukrainiens étaient privés d'électricité jeudi matin à la suite de l'attaque russe contre les sites énergétiques.

La Russie attaque depuis près de trois ans l'infrastructure énergétique ukrainienne, afin de saper le moral de la population et de handicaper la logistique de l'armée ukrainienne, une tactique qui jusqu'ici s'est heurtée à la résilience des Ukrainiens et des équipes de maintenance qui réparent les dégâts causés par les bombardements.

