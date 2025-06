L'heure est venue pour les Iraniens de se révolter contre le «régime maléfique et oppressif» qui les gouverne, a lancé vendredi soir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, affirmant que son pays avait lancé contre Téhéran «l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire».

Le premier ministre Benjamin Netanyahu (Archives). sda

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le moment est venu pour le peuple iranien de s'unir autour de son drapeau et de son héritage historique, en défendant sa liberté face au régime maléfique et oppressif» en place à Téhéran, déclare M. Netanyahu dans ce message vidéo adressé au «noble peuple iranien».

«Alors que nous réalisons nos objectifs, nous dégageons également la voie pour que vous puissiez accéder votre liberté», a-t-il déclaré.

«Le régime [iranien] ne sait pas ce qui les a frappés, ni ce qui les frappera. Il n'a jamais été aussi faible», a affirmé M. Netanyahu dans cette vidéo publiée peu après la riposte de l'Iran à l'attaque israélienne déclenchée la nuit précédente en tirant des dizaines de missiles en plusieurs salves ayant fait au moins 7 blessés et des dégâts matériels en Israël.

«Notre combat est contre le régime islamique meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit», a-t-il ajouté, «c'est l'occasion pour vous de vous lever et de faire entendre vos voix.»

«Au cours des dernières 24 heures, nous avons éliminé les principaux commandants militaires, des scientifiques nucléaires de haut niveau, l'installation d'enrichissement [d'uranium] la plus importante du régime islamique et une grande partie de son arsenal de missiles balistiques», a encore dit M. Netanyahu, ajoutant: «Il y en a plus à venir.»